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Общество

В Нарыне построят трехэтажный медицинский центр

В Нарыне построят трехэтажный медицинский центр за счет льготного кредита. Об этом сообщили в республиканском штабе.

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В Нарыне начато строительство больницы для лечения инфекционных заболеваний

По его данным, медцентр оснастят диагностическими лабораториями и необходимым оборудованием. Кроме врачебных кабинетов, предусмотрен стационар на 24 места.

Стоимость строительства составляет 37 миллионов сомов, из которых 17 миллионов 500 тысяч — льготные кредиты от государства, выделенные в декабре 2019 года.

Ранее сообщалось, что в Нарыне начато строительство больницы на 70 койко-мест для лечения инфекционных заболеваний. Ее построят на территории Нарынской областной объединенной больницы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/161579/
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