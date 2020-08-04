Производство пастилы и хостелы. Какие бизнес-проекты могут получить инвестиции

Бизнес-акселератор John Galt объявил о начале второго раунда предоставления бизнес-проектам инвестиций при поддержке проекта ПРООН «Молодежь за мирное развитие».

В первом раунде в феврале 2020 года было выдано свыше 1 миллиона сомов инвестиций 17 проектам, отобранным из 40 участников.

Во втором участвуют проекты, которые показали наилучшую динамику развития после получения инвестиций. В первую очередь будут рассмотрены два проекта: Sary Kyz (ж/м Арча-Бешик, Бишкек) и Konok Center Hostel (Ош).

Проект Sary Kyz по производству пастилы Жаркынай Деркембаевой нуждался в инвестициях для расширения производства пастилы. Компания стала первой, в которую инвестировал John Galt. Полученные средства помогут Sary Kyz расширить производство и увеличить продажи пастилы в несколько раз.

Компания Мээргуль Каракозуевой управляет двумя хостелами в Оше. Хостелы Konok Center сумели найти альтернативные источники выручки даже в сложнейших условиях, в которых находится туристическая сфера из-за коронавируса.

Конкурс является продолжением инициативы «Жаңырейшн», два этапа которой прошли в 2018 и 2019 годах. Первый включал в себя поездки по регионам КР для выявления молодых людей, интересующихся предпринимательством и желающих получить дополнительное образование по бизнес-планированию, навыкам критического мышления и коммуникациям. Второй этап проекта собрал 60 человек в Бишкеке для прохождения курсов «На пределе» и «Дизайн-мышление».

Проект по развитию предпринимательства в регионах осуществляется при поддержке проекта ПРООН «Молодежь за мирное сотрудничество». «Жанырейшн» финансируется правительством Японии и реализуется ПРООН и акселератором John Galt. Доходы, полученные от инвестирования в проекты, будут использованы для реинвестирования в новые проекты по принципу револьверного фонда.