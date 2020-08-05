В Бишкеке 5 августа солнечно. Температура воздуха ожидается +35 градусов. День уменьшился до 14 часов 19 минут.

Отключения света, газа, воды

9.00-18.00 — жилмассив «Ак-Орго» (улицы Ашар, Алтын Байрак, Каркыра);

9.30-14.30 — район Туббольницы;

9.30-19.00 — микрорайон «Тунгуч», 57, 59-71, 64/1, 64/2;

9.30-18.00 — отрезки улиц Кулатова, Табалдиева, Горького, проспекта Чингиза Айтматова, переулок Новосибирский;

10.00-18.00 — жилмассив «Дордой», улица Буденного;

9.30-19.00 — отрезок улицы Элебесова.

Перекрытые дороги

отрезок улицы Толстого от улицы 7 Апреля до улицы Достоевского; Подробнее

отрезок западной стороны улицы 7 Апреля перед пересечением с улицей Ахунбаева; Подробнее

отрезок улицы Токтогула между улицами Орозбекова и Панфилова. Подробнее

У кого намечается той

Жанарбек Кенжеев

Родился 5 августа 1985 года. Борец греко-римского стиля, двукратный чемпион Азии, участник олимпиад.

Памятные даты

Международный день светофора

Фото из интернета. Памятник светофору в Лондоне

Международный день светофора отмечается 5 августа в честь события, произошедшего в 1914 году. В этот день в Кливленде (США) появился первый предшественник современных устройств. Он имел красный и зеленый фонари, а при переключении света издавал звуковой сигнал.

Трехцветные светофоры, похожие на современные, впервые увидели жители Детройта и Нью-Йорка в 1920 году. Со временем устройства стали популярны в разных городах Америки и Европы.



Люди, которые меняли мир

Родился дважды Герой Советского Союза Талгат Бегельдинов

Фото из интернета. Дважды Герой Советского Союза Талгат Бегельдинов

Родился 5 августа 1922 года в Пишпеке.

В январе 1943-го Бегельдинов прибыл на Калининский фронт, где ему доверили штурмовик Ил-2 в 800-м штурмовом авиационном полку 296-й дивизии.

В октябре 1944 года за отвагу и боевое мастерство, проявленные при освобождении Знаменка и Кировограда, а также сбитые четыре вражеских самолета старшему лейтенанту Бегельдинову присвоили звание Героя Советского Союза. К этому времени он уже совершил около 200 боевых вылетов.

Талгат Бегельдинов участвовал в битве за Берлин.

27 июня 1945-го ему вторично присвоили звание Героя Советского Союза.

Талгат Бегельдинов совершил 305 боевых вылетов. Он был участником Парада Победы на Красной площади в 1945 году и одним из первых бросил знамя поверженного вермахта к стенам Кремля.

Умер в 2014-м в Алматы.

Бронзовый бюст установлен в Бишкеке. В Актобе (Казахстан) имя дважды Героя Советского Союза Талгата Бегельдинова носит Военный институт Сил воздушной обороны.

Куда сходить

«Галерея М» приглашает на онлайн-выставку Халиды Шимовой. Подробнее

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