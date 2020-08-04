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Общество

5 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1
Бишкек
  • 9.00-18.00 — жилмассив «Ак-Орго» (улицы Ашар, Алтын Байрак, Каркыра);
  • 9.30-14.30 — район Туббольницы;
  • 9.30-19.00 — микрорайон «Тунгуч», 57, 59-71, 64/1, 64/2;
  • 9.30-18.00 — отрезки улиц Кулатова, Табалдиева, Горького, проспекта Чингиза Айтматова, переулок Новосибирский;
  • 10.00-18.00 — жилмассив «Дордой», улица Буденного;
  • 9.30-19.00 — отрезок улицы Элебесова.
2
Чуйская область

Аламединский РЭC

  • 9.00-17.00 — села Кара-Жыгач (улицы Кондучалова, Мира, Бек-Тоо, Жаштык, Шопокова, Карабаева, Тезекбаева, Бузурманкул, Фрунзе, переулок Сары-Жон), Арчалы (улица Ниязалиева), Лесхоз (улица Лесхозная), Лебединовка (улицы Северная, 42, 44, 46, 48 , Калинина, 48), Беш-Кунгей (улицы Проектируемая, Новая, Ткачева), Таш-Добо (улицы Молдобека, Кошокбека, Полевая), Берлик (улицы Школьная, Молодежная, 60 лет СССР, жилмассивы «32 га», «40 га», Почтовая), Карла Маркса (улицы Шоссейная, 22-го партсъезда, Ленина);

Сокулукский

  • 9.00-17.00 — села Военно-Антоновка (улица Октябрьская), Манас (улицы Черемушки, Школьная, Заводская, Средняя);
  • 9.00-18.00 — город Шопоков (улицы Железнодорожная, Гоголя, Комсомольская), Новопавловка (улица Крупская), Романовка (улицы Полевая, Комсомольская, Фрунзе, Пионерская, Юбилейная, Озерная, Западная, Кирова), Сокулук (улицы Ленинградская, Фрунзе, 60 лет Киргизии, Набережная, Ошская);

Московский

  • 9.00-17.00 — села Крупское (улицы Мичурина, Мира), Толок (водозабор), Петровка (улицы Дружбы, Фрунзе, Железнодорожная, переулок Ак-Суу);

Жайылский

  • 8.30-17.00 — город Кара-Балта (улицы Кирова, 89-148, Спортивная, 1-35, Свердлова, 73, Бородачева, 1-34, Карла Маркса, 44-73), село Сосновка (улицы Первомайская, Набережная, МИС);

Панфиловский

  • 9.00-17.00 — город Каинда (улица Куйбышева, парк Победы), село Панфиловское (улица Полевая);

Кантский

  • 9.00-17.00 — села Новопокровка (улицы Ленина, Мичурина, Чкалова), Люксембург (улицы Токмакская, Комсомольская);

Чуйский

  • 9.00-17.00 — село Искра (улица Биянху);
  • 8.00-17.00 — села Султан, Алчалуу, Талды-Булак, Карой, Советское, Дон-Арык.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/161560/
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