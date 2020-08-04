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Общество

Певицу Асель Кадырбекову выписали из больницы

Пострадавшую в ДТП певицу Асель Кадырбекову выписали из больницы. Об этом 24.kg сообщили в БНИЦТиО.

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Уточняется, что состояние артистки стабилизировалось, она продолжает проходить реабилитацию дома.

«С ней все хорошо, ее выписали около 10 дней назад», — сказали в медучреждении.

Напомним, 26 июня в Бишкеке на пересечении улиц Тыныстанова и Медерова столкнулись Toyota Camry и Honda Odyssey. За рулем первого авто находилась Асель Кадырбекова. Она сильно пострадала, у нее была открытая черепно-мозговая травма, переломы и другие повреждения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/161547/
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