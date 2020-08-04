Не проходите мимо! Телеоператору Азату Садабаеву нужна помощь

Известный телеоператор Азат Садабаев перенес инсульт, он парализован и ему нужна помощь для восстановления. Об этом сообщили его коллеги.
«Его госпитализировали 20 июля с диагнозом «ишемический инсульт», состояние средней тяжести. Врачи и семья боролись за его жизнь. Он жив, но парализован, у него отсутствует речь, двигательные функции, слух частично тоже», — сообщили коллеги.
Для восстановления требуется много времени, сил и денег: ежедневные процедуры, массаж, гимнастика и лекарства. В настоящее время Азат Садабаев находится в реабилитационном центре.
Желающие помочь могут перечислить средства:
— «Элсом» 0550184008;
— расчетный счет KICB (ЗАО «Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк»):
Sadabaeva Gulnar Akuevna/Садабаева Гульнар Акыевна (супруга),
счет получателя: 1280016055223628,
БИК: 128001.