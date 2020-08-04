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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 4 августа солнечно. Температура воздуха ожидается +34 градуса. День уменьшился до 14 часов 22 минут.

Отключения света, газа, воды

  • 9.00-13.00 — микрорайон «Восток-5», 6/3;
  • 9.00-17.00 — отрезки улиц Ибраимова, Московской, Шопокова, Патриса Лумумбы, 72;
  • 9.30-17.00 — улицы Байтика Баатыра, 13, 13б, Скрябина, 37, 39, 41, Элебаева, переулок Топографический, жилмассивы «Токольдош» (улицы Анкара, Менделеева), «Мурас-Ордо», «Ак Босого» (улицы Чуй-29 — Чуй-32, Профессора Зимы);
  • 9.30-18.00 — переулок Чувашский, улицы Буденного (район БЧК), жилмассивы «Ынтымак», «Боз-Болток», улица Садыгалиева, проспект Ден Сяопина;
  • 9.30-19.00 — отрезки улиц Разина, Куренкеева, Усенбаева, Ибраимова, жилмассив «Кок-Жар» (улицы Арстанбап, Кок-Жар, Кулмурзаева, Достоевского, Акылбекова), проспект Чуй, 65, 67, 73, 75, 77, 79;
  • 10.00-18.00 — жилмассив «Дордой»;
  • 12.00-14.00 — улица Гагарина, 45, переулок Смоленский;
  • 13.00-17.00 — микрорайон «Восток-5», 7/3, отрезок проспекта Чингиза Айтматова, район старого аэропорта;
  • 14.00-17.00 — жилмассив «Орок» (улица Кочкор-Ата, школа № 19).

Перекрытые дороги

  • отрезок улицы Толстого от улицы 7 Апреля до улицы Достоевского; Подробнее
  • отрезок западной стороны улицы 7 Апреля перед пересечением с улицей Ахунбаева; Подробнее
  • отрезок улицы Токтогула между улицами Орозбекова и Панфилова. Подробнее

У кого намечается той

Нурбек Абдиев

Родился 4 августа 1968 года. Начальник Службы криминальной милиции МВД КР.

Памятные даты

День рождения шампанского

Будучи экономом при аббатстве Отвильер, расположенном в самом центре Шампани, монах-бенедиктинец Пьер Периньон заведовал съестными запасами и погребом, а на досуге занимался экспериментами по производству различных вин.

4 августа 1668 года отец Периньон представил удивленной братии чудесный напиток: серебристые пузырьки с тихим шелестом поднимались со дна бокала, прозрачная пена искрилась, словно живая.

Это игристое вино стало прародителем современного шампанского, дата — днем рождения этого напитка, а имя Периньон — маркой французского шампанского премиум-класса.

К концу XIX века шампанское приобрело популярность во всем мире и многие страны стали сами осваивать его производство. Однако такая конкурентная ситуация совершенно не устраивала виноделов из самой Шампани. После Первой мировой войны Франция приняла закон, установивший, что шампанским могут называться только те игристые вина, которые произведены непосредственно в провинции Шампань при строгом соблюдении определенных правил.

В Лондоне открыли первый в мире цирк

Цирк как вид зрелищного искусства имеет многовековую историю — еще со времен Древнего Рима. Но цирк в современном его виде и понимании — с определенными атрибутами, зданием, законами развлекательного представления — появился только в конце XVIII века.

4 августа 1777 года в Лондоне состоялось первое театрализованное представление. В цирке «Астлей» преобладали конные номера: фигурная езда, дрессировка, жокеи-акробаты, живые пирамиды из наездников, которые строились на полном скаку. Позже в программе появились дрессировщики собак, канатные плясуны, акробаты, клоуны, жонглеры и пантомима.

Филип Астлей стал основателем первой цирковой династии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/161494/
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