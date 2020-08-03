Юристы готовы помочь врачам и активистам, открыто говорящим о проблемах

Юристы правовой клиники «Адилет» предоставляют бесплатную юридическую помощь медицинским работникам и гражданам, подвергающимся преследованиям за выражение своего мнения. Об этом сообщили в организации.

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По ее данным, в СМИ периодически публикуются сообщения о том, что медработникам не выплачивают компенсации и надбавки. Звучат сообщения об угрозах в адрес медицинского персонала, которые связаны с выполнением профессиональных обязанностей.

«В последние недели общественность Кыргызстана стала свидетелем беспрецедентного давления властей на свободу слова. Гражданских активистов, блогеров и других граждан вызывают на допросы в правоохранительные органы за различные публикации, в которых власти, по всей видимости, усматривают какую-то связь с политическими процессами или отдельными должностными лицами», — говорят юристы.

Юристы стали предоставлять бесплатную юридическую помощь: защита трудовых прав медицинских работников; защита прав граждан, блогеров, активистов, подвергающихся преследованиям за выражение своего мнения.

За юридической помощью можно обращаться по телефонам: 0550700748; 0700992999; 0555683676.