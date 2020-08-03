4 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-13.00 — микрорайон «Восток-5», 6/3;

9.00-17.00 — отрезки улиц Ибраимова, Московской, Шопокова, Патриса Лумумбы, 72;

9.30-17.00 — улицы Байтика Баатыра, 13, 13б, Скрябина, 37, 39, 41, Элебаева, переулок Топографический, жилмассивы «Токольдош» (улицы Анкара, Менделеева), «Мурас-Ордо», «Ак Босого» (улицы Чуй-29 — Чуй-32, Профессора Зимы);

9.30-18.00 — переулок Чувашский, улицы Буденного (район БЧК), жилмассивы «Ынтымак», «Боз-Болток», улица Садыгалиева, проспект Ден Сяопина;

9.30-19.00 — отрезки улиц Разина, Куренкеева, Усенбаева, Ибраимова, жилмассив «Кок-Жар» (улицы Арстанбап, Кок-Жар, Кулмурзаева, Достоевского, Акылбекова), проспект Чуй, 65, 67, 73, 75, 77, 79;

10.00-18.00 — жилмассив «Дордой»;

12.00-14.00 — улица Гагарина, 45, переулок Смоленский;

13.00-17.00 — микрорайон «Восток-5», 7/3, отрезок проспекта Чингиза Айтматова, район старого аэропорта;

14.00-17.00 — жилмассив «Орок» (улица Кочкор-Ата, школа № 19). 2 Чуйская область Аламединский РЭC

9.00-17.00 — села Лебединовка (улицы Таласская, Манаса, Чуйская, Северная, Ошская, Угловая, Нарынская, Узгенская, 22 га, Тяньшанская, Родниковая, Нарынская, Бокомбаева, проспект Победы), Арчалы (улица Ниязалиева), Васильевка (улицы Набережная, Юбилейная), Пригородное (улицы Дорожная, Широкая, Серегина, 8 Марта, Марата, Береговая, Дачи, Достук), Кой-Таш (урочище Аламедин), Берлик (улицы Школьная, Молодежная, 60 лет СССР, жилмассивы «32 га, «40 га»);

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Восточное (улицы Дружбы, Тимирязева, Дагестанская, Школьная, Центральная), Нижне-Чуйское (МТФ, улицы Саратовская, Гагарина, Соцгородок, Аэродромная, Школьная, Партсъезда, Коммунистическая, Фрунзе, Зеленая, Первомайская, Западная, Октябрьская, Чуйская, Трудовая, Восточная, переулок Зеленый), Мирный (улицы Ленина, Трудовая Спортивная, 40 лет Октября, Гагарина, Интернациональная), Талтак (улицы Абая, Центральная);

9.00-18.00 — села Военно-Антоновка (улицы Степная, Ленина), Новопавловка (улицы Гагарина, Фрунзе, Восточная, Заводская), Манас (улицы Новая, Южная), город Шопоков (улицы Космонавтов, Шопокова, Советская, Репина, Промышленная, Вокзальная, переулок Железнодорожный);

Московский РЭС

8.00-17.00 — села Большевик (улица Шопокова), Петровка (улицы Дружбы, Железнодорожная), Александровка (улица Гагарина), Крупской (улицы Киевская, Набережная, Мичурина);

Жайылский РЭС

8.30-17.00 — город Кара-Балта (улицы Целинная, Рабочая), села Петропаловка (улицы Ключевая, Луговая, Красновосточная, Бедного, Фрунзе, Ленина, Комсомольская, Садовая, Советская, Пограниная), Полтавка (улицы Комитерна, Партизанская, Горького, Октябрьская, Комсомольская);

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — город Кайында (улица Юбилейная, почта), село Чалдовар (улица Подгорная);

Чуйский РЭС