Во втором туре онлайн-приема в вузы подано более 15 тысяч талонов

Во втором туре онлайн-приема в вузы подали 15 тысяч 131 талон. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.

По ее данным, 5 тысяч 730 талонов подано на бюджетное обучение, 9 тысяч 401 — на обучение по контракту.

«По результатам второго тура в вузы поступили 6 тысяч 260 абитуриентов, из них 1 тысяча 130 — на бюджет», — отметили в ведомстве.

В министерстве добавили, что абитуриенты получают два талона на каждый тур онлайн-приема. Один можно подать для обучения на бюджетной основе, один — на контрактной.

Третий тур приема пройдет 3-5 августа. В течение трех дней после каждого тура абитуриенты должны подтвердить свое желание обучаться в выбранном вузе.

Напомним, что после первого тура в вузы поступили 10 тысяч 927 абитуриентов.