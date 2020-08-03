Чечня передала СИЗ Кыргызстану на сумму более 51 миллиона рублей

Чеченская Республика предоставила очередную гуманитарную помощь на сумму более 51 миллиона рублей. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в результате достигнутых переговоров между Кыргызстаном и Россией, Чечня направила безвозмездную помощь на сумму 51 миллион 41 тысяча 917 рублей.

Груз доставлен в Кыргызстан, после прохождения необходимых процедур он будет выгружен на склад Министерства здравоохранения.

В качестве гуманитарной помощи российское ОАО «Фармстандарт» передало Минздраву защитные комбинезоны, трехслойные специальные маски, защитные очки из полимерных материалов, пластиковые щитки и другое медицинское оборудование.