Как скрипач из Кыргызстана покорил Мексику, которая стала для него вторым домом

Максим Смакеев, скрипач из Кыргызстана. Уже 24 года он живет в Мексике. В 1996 году ему позвонили и предложили попробовать себя за рубежом. Недолго думая, Максим согласился и отправился за границу.

Первое время жил в съемной квартире своей знакомой — пианистки Айгуль Куловой.

В интервью 24.kg Максим Смакеев рассказал, почему решил заняться музыкой, с какими трудностями столкнулся в Мексике, скучает ли по дому и о планах на будущее.

— Почему вы выбрали профессию музыканта? Почему скрипка?

— Я родился в семье балерины и летчика. В шесть лет меня отдали в музыкальную школу, но поначалу это не особо привлекало. Параллельно занимался водным поло, плаванием и боксом. Но в 12 лет пришло осознание того, что я ни в чем не хорош, а только занятие музыкой у меня неплохо получается. Благодаря родителям не бросил музыку.

Почему выбор пал на скрипку? Случайно. Вообще мама хотела видеть меня пианистом, но в 1970-е годы позволить себе такой инструмент было роскошью. В Шубинке нам посоветовали на время взять скрипку, а через время, когда появятся деньги, купить пианино и перевестись в этот класс. Как говорится, скрипка выбрала меня, а не я ее.

Фото из личного архива Максима Смакеева

— Как вы оказались в Мексике? Скучаете ли по Кыргызстану?

— Шли годы. В 1996 позвонили приятели и предложили приехать к ним. Как раз в те годы постсоциалистический кризис подбирался к сфере культуры и многие творческие люди, как говорят, попали под ножницы времени. Иными словами, музыка уже не кормила, поэтому я принял предложение уехать за границу.

Тогда в Мексике уже работала наша соотечественница, пианистка Айгуль Кулова. Вместе с ее сестрой мы образовали небольшую диаспору. Я стал учить испанский язык. Через три года меня пригласили в университетский оркестр города Гуанахвато, прошел прослушивание и меня приняли. Оркестр интернациональный, там играют венгры, поляки, румыны, русские, много американцев.

Поначалу у меня была ностальгия по родине, хотелось вернуться обратно в Кыргызстан. Но со временем Мексика стала для меня вторым домом. Максим Смакеев

— С какими трудностями вы столкнулись за границей?

— Трудности всегда есть. Главная — ты один в чужой стране. Если дома ты можешь по любому поводу прийти к маме, брату, дяде и друзьям детства, то здесь такого не было. Ты приезжаешь, начинаешь знакомиться с людьми, но это не те люди, к которым ты можешь прийти и сразу начать душевный разговор, тебя могут вообще не принять.

Трудности в общении — основной фактор, который провоцирует ностальгию, желание вернуться к прежним условиям жизни. Первое время тяжело из-за языкового барьера. Сразу говорить хорошо не получается, у тебя вечно переспрашивают, ты начинаешь тушеваться, и пропадает желание изучать испанский. Но нужно просто понимать, что это естественный процесс.

Фото из личного архива Максима Смакеева

— Расскажите о своей профессии, где вы сейчас работаете?

— Я дипломированный скрипач. Как уже упомянул ранее, меня пригласили в университетский оркестр. Через некоторое время предложили профессорскую деятельность. Уже долгие годы я преподаю в университете, обучаю студентов игре на скрипке. Сегодня мы с единомышленниками организовали небольшой камерный оркестр в городе Леоне.

Потихоньку стараемся пропагандировать хорошую классическую музыку. Эстрада это, конечно, хорошо, но классика — это то, что развивает душу, развивает человека.

Фото из личного архива Максима Смакеева

— Чего вам не хватает в Мексике? Какие планы на будущее?

— Родителей. Они остались в Бишкеке. Хочется быть рядом с ними, быть на острие событий. Между нами половина земного шара, это очень трудно. Родителей не хватает... А так, жизнь здесь прекрасная, погода отличная, океаны с двух сторон, семь часов — и ты на любом из побережий.

Планы на будущее — жить дальше, работать, воспитывать новое поколение музыкантов. Пытаюсь дать им все, что знаю, воспитать людей, которые придут мне на смену. В принципе, как и в любой другой, профессионал желает, чтобы его знания и опыт не ушли вместе с ним.