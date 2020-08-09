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Общество
Сюжет: Жизнь за рубежом. Истории кыргызстанцев

Как скрипач из Кыргызстана покорил Мексику, которая стала для него вторым домом

Фото из личного архива Максима Смакеева

Максим Смакеев, скрипач из Кыргызстана. Уже 24 года он живет в Мексике. В 1996 году ему позвонили и предложили попробовать себя за рубежом. Недолго думая, Максим согласился и отправился за границу.

Первое время жил в съемной квартире своей знакомой — пианистки Айгуль Куловой.

В интервью 24.kg Максим Смакеев рассказал, почему решил заняться музыкой, с какими трудностями столкнулся в Мексике, скучает ли по дому и о планах на будущее.

— Почему вы выбрали профессию музыканта? Почему скрипка?

— Я родился в семье балерины и летчика. В шесть лет меня отдали в музыкальную школу, но поначалу это не особо привлекало. Параллельно занимался водным поло, плаванием и боксом. Но в 12 лет пришло осознание того, что я ни в чем не хорош, а только занятие музыкой у меня неплохо получается. Благодаря родителям не бросил музыку.

Почему выбор пал на скрипку? Случайно. Вообще мама хотела видеть меня пианистом, но в 1970-е годы позволить себе такой инструмент было роскошью. В Шубинке нам посоветовали на время взять скрипку, а через время, когда появятся деньги, купить пианино и перевестись в этот класс. Как говорится, скрипка выбрала меня, а не я ее.

из личного архива Максима Смакеева
Фото из личного архива Максима Смакеева

— Как вы оказались в Мексике? Скучаете ли по Кыргызстану?

— Шли годы. В 1996 позвонили приятели и предложили приехать к ним. Как раз в те годы постсоциалистический кризис подбирался к сфере культуры и многие творческие люди, как говорят, попали под ножницы времени. Иными словами, музыка уже не кормила, поэтому я принял предложение уехать за границу.

Тогда в Мексике уже работала наша соотечественница, пианистка Айгуль Кулова. Вместе с ее сестрой мы образовали небольшую диаспору. Я стал учить испанский язык. Через три года меня пригласили в университетский оркестр города Гуанахвато, прошел прослушивание и меня приняли. Оркестр интернациональный, там играют венгры, поляки, румыны, русские, много американцев.

Поначалу у меня была ностальгия по родине, хотелось вернуться обратно в Кыргызстан. Но со временем Мексика стала для меня вторым домом.

Максим Смакеев

— С какими трудностями вы столкнулись за границей?

— Трудности всегда есть. Главная — ты один в чужой стране. Если дома ты можешь по любому поводу прийти к маме, брату, дяде и друзьям детства, то здесь такого не было. Ты приезжаешь, начинаешь знакомиться с людьми, но это не те люди, к которым ты можешь прийти и сразу начать душевный разговор, тебя могут вообще не принять.

Трудности в общении — основной фактор, который провоцирует ностальгию, желание вернуться к прежним условиям жизни. Первое время тяжело из-за языкового барьера. Сразу говорить хорошо не получается, у тебя вечно переспрашивают, ты начинаешь тушеваться, и пропадает желание изучать испанский. Но нужно просто понимать, что это естественный процесс.

из личного архива Максима Смакеева
Фото из личного архива Максима Смакеева

— Расскажите о своей профессии, где вы сейчас работаете?

— Я дипломированный скрипач. Как уже упомянул ранее, меня пригласили в университетский оркестр. Через некоторое время предложили профессорскую деятельность. Уже долгие годы я преподаю в университете, обучаю студентов игре на скрипке. Сегодня мы с единомышленниками организовали небольшой камерный оркестр в городе Леоне.

Потихоньку стараемся пропагандировать хорошую классическую музыку. Эстрада это, конечно, хорошо, но классика — это то, что развивает душу, развивает человека.

из личного архива Максима Смакеева
Фото из личного архива Максима Смакеева

— Чего вам не хватает в Мексике? Какие планы на будущее?

— Родителей. Они остались в Бишкеке. Хочется быть рядом с ними, быть на острие событий. Между нами половина земного шара, это очень трудно. Родителей не хватает... А так, жизнь здесь прекрасная, погода отличная, океаны с двух сторон, семь часов — и ты на любом из побережий.

Планы на будущее — жить дальше, работать, воспитывать новое поколение музыкантов. Пытаюсь дать им все, что знаю, воспитать людей, которые придут мне на смену. В принципе, как и в любой другой, профессионал желает, чтобы его знания и опыт не ушли вместе с ним.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/161409/
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