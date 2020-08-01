Международные нормы были соблюдены. Президент о деле Азимжана Аскарова

Журналисты «Биринчи радио» попросили президента Сооронбая Жээнбекова прокомментировать недавние заявления по делу правозащитника Азимжана Аскарова, скончавшегося 25 июля в ИК № 47 в результате острой легочной недостаточности.

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По словам главы государства, это дело с 2010 года привлекает внимание жителей Кыргызстана и мировое сообщество.

«Обе стороны обращались в суды различных инстанций. Международные нормы были соблюдены. К сожалению, во время нынешней пандемии погибли многие наши граждане. И в эти дни Курман айта я хотел бы еще раз выразить соболезнования всем соотечественникам, которые потеряли своих близких, кем бы они ни были. Пусть Всевышний одарит нас своей милостью, пусть всегда будут мир и благоденствие на нашей благодатной земле! Вместе со всеми народами мира мы победим эту болезнь. Я желаю добра и мира каждому дому!» — сказал он.

В республике должно преобладать верховенство закона. И будет некорректно, если я стану комментировать судебные решения. Сооронбай Жээнбеков

Отметим, что официальный Ташкент дал согласие на погребение тела Азимжана Аскарова в Узбекистане. Известно, что там живут его дети. Накануне правозащитника похоронили.