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Общество

Прогноз погоды в Кыргызстане на 3 августа: днем без осадков

В Кыргызстане 3 августа днем осадки ожидаются в Иссык-Кульской области. Ветер западный, 4-9 метров в секунду, с порывами до 15-20 м/с.

В Бишкеке температура воздуха ночью +15, днем +34 градуса.

В Чуйской области ожидается ночью +12, днем +34 градуса.

В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях температура ночью +17, днем до +36 градусов.

В Нарынской области +5 ночью и +25 градусов днем.

В Иссык-Кульской области ночью +8, днем +24 градуса.

В Таласской области температура ночью +10, днем +32 градуса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/161357/
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