В Бишкеке 3 августа без осадков. Температура воздуха ожидается +34 градуса. День уменьшился до 14 часов 24 минут.

Отключения света, газа, воды

9.00-17.00 — отрезки улиц Cалиевой, Лермонтова, Целиноградской, Байтика Баатыра, Горького, Элебаева, микрорайон «Восток-5», 5/3, жилмассив «Ак-Тилек», улица Лумумбы, 92;

9.30-12.00 — 6-й микрорайон, 27, 27/1, 28-31, 34;

9.00-19.00 — жилмассив «Красный строитель» (улицы Бельская, Рабочая, Чон-Курганская, Киргизия, Гончарная);

9.30-18.00 — жилмассив «Дордой» (2-я, 3-я улицы), улицы Курманджан Датки, Салиевой, жилмассивы «Ала-Тоо» (улицы Орто-Арык, Ак-Кыя, Кара-Шоро), «Ак-Орго» (улицы Кырк-Кыз, Кербез, Омур, Жаныл Мырза, Алты-Бакан, Ак-Чолмок, Таттыбубу, Садыков, Жожо акын, Ашар, Ай-Кочо), отрезки проспекта Чуй, улиц Киевской, Тоголока Молдо, Пушкина;

12.00-15.00 — 8-й микрорайон, 3-8, 11, 12;

13.00-17.00 — отрезок улицы Жунусалиева;

15.00-17.00 — 8-й микрорайон, 28-30а, 30б, 44.

Перекрытые дороги

отрезок улицы Толстого от улицы 7 Апреля до улицы Достоевского; Подробнее

отрезок западной стороны улицы 7 Апреля перед пересечением с улицей Ахунбаева; Подробнее

отрезок улицы Токтогула между улицами Орозбекова и Панфилова. Подробнее

У кого намечается той

Гульбара Калиева

Родилась 3 августа 1959 года в селе Тюп Иссык-Кульской области. Председатель Верховного суда КР.

Дастан Догоев

Родился 3 августа 1986 года в Караколе (Иссык-Кульская область). Советник президента КР по вопросам цифровизации.

Эльдана Сатыбалдиева (Eldana FourEyes)

Родилась 3 августа 1995 года в Бишкеке.

Памятные даты

День арбуза

Cегодня арбузы выращивают практически во всех государствах мира, больше всего в Китае. Далее с заметным отставанием следуют Турция, Иран, Египет, страны Америки, а также Россия и Узбекистан.

Как же празднуют День арбуза? Конечно же, устраивают пикники на природе, где съедают огромное количество арбузов, а затем устраивают соревнования — кто дальше всех плюнет арбузным семечком, или конкурс на лучшую фигуру, вырезанную из арбузов.

Люди, которые меняли мир

Умер писатель Шатман Садыбакасов

В 1932 году в селе Дыйкан Джумгальского района родился кыргызский писатель, драматург, поэт, журналист Шатман Садыбакасов.

В 1958-м вышел первый сборник его рассказов «Пейил» («Душа»). Автор более десяти сборников прозаических произведений, одного поэтического сборника, ряда произведений на русском языке. Автор многих книг для детей.

С 1975 года и до конца жизни — главный редактор журнала «Ала-Тоо». Пьеса Шатмана Садыбакасова «Сивый скакун» стала классикой драматургии республики.

Умер 3 августа 1983-го.