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Общество

3 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1
Бишкек
  • 9.00-17.00 — отрезки улиц Cалиевой, Лермонтова, Целиноградской, Байтика Баатыра, Горького, Элебаева, микрорайон «Восток-5», 5/3, жилмассив «Ак-Тилек», улица Лумумбы, 92;
  • 9.30-12.00 — 6-й микрорайон, 27, 27/1, 28-31, 34;
  • 9.00-19.00 — жилмассив «Красный строитель» (улицы Бельская, Рабочая, Чон-Курганская, Киргизия, Гончарная);
  • 9.30-18.00 — жилмассив «Дордой» (2-я, 3-я улицы), улицы Курманджан Датки, Салиевой, жилмассивы «Ала-Тоо» (улицы Орто-Арык, Ак-Кыя, Кара-Шоро), «Ак-Орго» (улицы Кырк-Кыз, Кербез, Омур, Жаныл Мырза, Алты-Бакан, Ак-Чолмок, Таттыбубу, Садыков, Жожо акын, Ашар, Ай-Кочо), отрезки проспекта Чуй, улиц Киевской, Тоголока Молдо, Пушкина;
  • 12.00-15.00 — 8-й микрорайон, 3-8, 11, 12;
  • 13.00-17.00 — отрезок улицы Жунусалиева;
  • 15.00-17.00 — 8-й микрорайон, 28-30а, 30б, 44.
2
Чуйская область
 

Аламединский РЭC

  • 9.00-17.00 — села Арчалы (улица Ниязалиева), Карла Маркса (улицы 22-го партсъезда, Шоссейная), Берлик (улицы Западная, Фабричная), Лебединовка («Городок энергетиков», 10, 11), Восток (улица Береговая), Аламедин (улица Проскурякова), Кой-Таш (урочище Аламедин), Рассвет;

Сокулукский РЭС

  • 9.00-17.00 — Шопоков (улицы Космонавтов, Железнодорожная, Шопокова, Репина, Советская, Промышленная), села Ак-Жол (улицы Победы, Токтогула, Суйская), Новопавловка (улицы Лавровых, Крупской), Южное (улицы Комарова, Юбилейная, Гагарина), Сокулук (улицы Октябрьская, Калинина);

Московский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Петровка (улицы Советская, Беш-Терекская), Крупское (кошары);

Жайылский РЭС

  • 8.30-17.00 — Кара-Балта (улица Целинная, 29-33), село Новониколаевка (улицы Кирова, Ленина, Свердлова, Новосадовая, Пушкина, Школьная, Киргизская, Первомайская, Крупская);

Кантский РЭС

  • 9.00-18.00 — Кант (3-й микрорайон), села Новопокровка (улица Ленина, 361-495), Нижняя Серафимовка (улицы Подгорная, Речная), Люксембург (улица Строительная);

Чуйский РЭС

  • 9.00-12.00 — село Чуй (улица Бригадная).
3
Ошская область
  • 14.00-18.00 — села ДЭУ, Жапалак, Сай, Арек, Кара-Кульджа, Гульча.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/161353/
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