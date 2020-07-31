COVID-19 обнаружен еще у 25 медиков

В Кыргызстане за последние сутки зарегистрировано 25 случаев заражения коронавирусом среди медицинских работников. Об этом сегодня на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Минздрава Айнура Акматова.

По ее данным, в Бишкеке заразились два медика, в Оше — четыре, в Ошской области — шесть, в Джалал-Абадской — шесть, в Таласской — один и в Баткенской — шесть.

За сутки выписаны из стационаров с выздоровлением шесть медицинских работников. Кроме того, из домашней самоизоляции выписаны с выздоровлением 44 медицинских работника.

Всего коронавирус выявили у 2 тысяч 768 медиков, выздоровели 1 тысяча 714.