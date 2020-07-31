12:19
USD 76.76
EUR 90.09
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии вылечились 1 тысяча 52 человека

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии в Кыргызстане вылечились 1 тысяча 52 человека. Об этом на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Минздрава Айнура Акматова.

По ее данным, в Бишкеке выздоровели 393 человека, в Чуйской области — 87, в Ошской — 84, в Таласской — 63, в Нарынской — 33, в Иссык-Кульской — 75, в Джалал-Абадской — 103, в Баткенской — 78, в Оше — 136.

За весь период по стране выздоровели 24 тысячи 526 человек.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/161292/
просмотров: 533
Версия для печати
Материалы по теме
Столичным медикам выплатят компенсации в июле на 133,9 миллиона сомов
COVID-19 обнаружен еще у 25 медиков
В Кыргызстане от коронавируса и внебольничной пневмонии умерли еще 14 человек
В КР выявили 662 случая COVID-19 и внебольничной пневмонии. Всего — 35 805
Иссык-Куль-2020. Беспечность кыргызстанцев привела к вспышке COVID-19 в регионе
Впервые за всю историю хадж в Мекке проходит без иностранных паломников
Коронавирус в Кыргызстане. За весь период скончались 73 медработника
Собаки могут определять COVID-19 с точностью до 94 процентов, заявляют ученые
450 кислородных концентраторов получат больницы Кыргызстана
Кыргызстанцы в Европе собирают деньги для больниц республики
Популярные новости
Коронавирус и&nbsp;пневмония в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения Коронавирус и пневмония в Кыргызстане. Число больных и карта распространения
В&nbsp;КР&nbsp;выявили 483 случая COVID-19 и&nbsp;внебольничной пневмонии. Всего&nbsp;&mdash; 33&nbsp;296 В КР выявили 483 случая COVID-19 и внебольничной пневмонии. Всего — 33 296
В&nbsp;Кыргызстане от&nbsp;коронавируса и&nbsp;внебольничной пневмонии умерли еще 17&nbsp;человек В Кыргызстане от коронавируса и внебольничной пневмонии умерли еще 17 человек
Реабилитация переболевших COVID-19 может продлиться до&nbsp;года. Что нужно делать Реабилитация переболевших COVID-19 может продлиться до года. Что нужно делать
Бизнес
На&nbsp;пути благотворительности. Фармацевтическая компания, которая помогает На пути благотворительности. Фармацевтическая компания, которая помогает
Зачем разжижать кровь при COVID-19? Зачем разжижать кровь при COVID-19?
Как не&nbsp;выходя из&nbsp;дома открыть депозит в&nbsp;&laquo;Керемет Банке&raquo; и&nbsp;за&shy;работать Как не выходя из дома открыть депозит в «Керемет Банке» и за­работать
Профессор Назаралиев: С&nbsp;последствиями пандемии нам еще работать долго Профессор Назаралиев: С последствиями пандемии нам еще работать долго
31 июля, пятница
12:05
Столичным медикам выплатят компенсации в июле на 133,9 миллиона сомов Столичным медикам выплатят компенсации в июле на 133,9...
11:52
Продажа радиочастот. Одного из обвиняемых отпустили под домашний арест
11:45
COVID-19 обнаружен еще у 25 медиков
11:43
В Кыргызстане от коронавируса и внебольничной пневмонии умерли еще 14 человек
11:38
В КР выявили 662 случая COVID-19 и внебольничной пневмонии. Всего — 35 805