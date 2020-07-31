За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии вылечились 1 тысяча 52 человека

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии в Кыргызстане вылечились 1 тысяча 52 человека. Об этом на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Минздрава Айнура Акматова.

По ее данным, в Бишкеке выздоровели 393 человека, в Чуйской области — 87, в Ошской — 84, в Таласской — 63, в Нарынской — 33, в Иссык-Кульской — 75, в Джалал-Абадской — 103, в Баткенской — 78, в Оше — 136.

За весь период по стране выздоровели 24 тысячи 526 человек.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.