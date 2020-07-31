В Минтрансе прокомментировали заявление активиста о бетонных блоках в Бооме

На строительство подпорной стенки — защиты в Боомском ущелье средства выделены в недостаточном объеме. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса.

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В ведомстве отметили также, что бюджет урезан в связи с пандемией, поэтому устанавливаются бетонные блоки для защиты и обеспечения безопасности поезда.

«Министерству известна эта проблема, и поэтому со стороны департамента дорожного хозяйства дан заказ проектно-изыскательскому институту «Кыргыздотранпроект» по подготовке проекта строительства подпорной стенки — защиты», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что для осуществления этого проекта предусмотрено 38 миллионов сомов на 2020 год, но из-за отсутствия средств выделили только 50 процентов от указанной суммы.

Как сообщается, из-за секвестирования бюджета в связи с коронавирусом средства на строительство подпорной стенки также были урезаны, насколько не уточняется.

«В настоящее время на 3 тысячи 909 километре железной дороги ведутся работы по строительству противообвального сооружения для защиты и обеспечения безопасности движения поездов», — резюмировали в ведомстве.

Ранее активист Акжолтой Тукунов раскритиковал ведомство за установленные бетонные блоки против камнепада на автодороге Бишкек — Торугарт в Боомском ущелье.