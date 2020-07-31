Столичным медикам выплатят компенсации в июле на 133,9 миллиона сомов

В июле сумма компенсационных выплат столичным медикам, задействованным в борьбе с коронавирусной инфекцией, составила 133,9 миллиона сомов. Об этом сообщила пресс-служба мэрии столицы.

По ее данным, накануне прошла рабочая планерка вице-мэра Виктории Мозгачевой с руководителями объединенных центров семейной медицины. Она заявила, что все выплаты за июль медикам города будут произведены в полном объеме, необходимые документы переданы в Бишкекское территориальное управление Фонда обязательного медицинского страхования.

«Сумма на зарплаты сотрудников организаций здравоохранения за этот месяц составила 171,3 миллиона сомов, компенсационные выплаты — 133,9 миллиона», — отметили в пресс-службе.

В муниципалитете обратились к врачам и медсестрам с призывом оказать поддержку горожанам.