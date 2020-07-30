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Общество

Украденную в Канаде игрушку с голосом умершей матери помогли найти кинозвезды

Канадке Маре Сориано вернули плюшевого медвежонка, которого та потеряла при переезде. Об этом девушка сообщила в своем Twitter.

В утерянном рюкзаке находились дорогие гаджеты и важные документы, но девушка переживала только из-за игрушки — в медведе находился голосовой модуль с последними словами ее умершей от рака матери.

Мара очень боялась, что больше никогда не услышит эту запись, однако спустя четыре дня после объявления о пропаже игрушка неожиданно вернулась к законной владелице.

По словам Мары, ей помогло участие пользователей Сети, знаменитостей и журналистов в этой истории, а также актеров Зака Браффа и Райана Рейнольдса, последний даже объявил о награде в $5 тысяч за находку.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/161270/
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