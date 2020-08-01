Выборы-2020. Если волонтеры хотят в политику, они должны играть по ее правилам

«Если волонтеры вдруг захотели стать политиками, то они должны быть готовы играть по правилам политики», — заявил 24.kg президент ассоциации «Горный кластер» Михаил Халитов, комментируя желание политпартий обновить свой состав новыми кадрами.

По его словам, политика — концентрированное выражение экономики. Когда речь о каких-то новых лицах в составе политорганизаций, то стоит задуматься о том, а какую экономику они будут представлять? Если молодежь доверится и пойдет на выборы со старыми политиками, которые просидели один или два созыва в парламенте и довели страну до ручки, у нее шансов нет.

«И у таких партий шансов нет. Кто молодежи даст гарантию, что они с замаравшимися политиками придут к власти? Они отмывают испорченный авторитет действующих политиков и пачкают свой. Кто за них голосовать пойдет? Какой народ? Нужно помнить, что волонтерство — это одни правила, политика — другие. Если те же добровольцы, молодежь, гражданские активисты не готовы так играть, то старая гвардия переиграет их, использует в плохом смысле слова», — резюмировал Михаил Халитов.