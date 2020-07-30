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Общество

Все по графику. В мэрии Бишкека отчитались о подготовке к отопительному сезону

В мэрии Бишкека прошло очередное заседание городского штаба по ОЗП с участием руководителей городских инженерных служб и районных акимиатов во главе с вице-мэром по ЖКХ Мирланом Амантуровым. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, все работы идут по графику, отставания нет.

«Вице-мэр уделил особое внимание подготовке объектов образования, здравоохранения и других соцучреждений. Главе горфинуправления поручено выделить необходимые средства, предусмотренные на ремонтные работы и подготовку к ОЗП», — отметили в мэрии.

В пресс-службе добавили, что Мирлан Амантуров напомнил коммунальным службам о приоритетах — сохранение экологии и чистого воздуха в городе превыше всего.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/161214/
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