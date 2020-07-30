Цифра дня. 396 миллионов 60 тысяч сомов компенсаций выплатили кыргызским медикам

В Кыргызстане медицинским работникам выплатили 396 миллионов 60 тысяч сомов компенсаций за июль 2020 года. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в преддверии Курман айта для обеспечения компенсационных выплат распоряжением правительства из бюджета выделили дополнительно Министерству здравоохранения 30 миллионов сомов и Фонду обязательного медицинского страхования — 400 миллионов.

Из этих денег 29 июля выплатили организациям здравоохранения 225 миллионов сомов. Сегодня выплатили еще 171,06 миллиона для выплат медицинским сотрудникам, работающим в очагах инфекции.

Выплаты получат около 14 тысяч медиков по всей стране.

«За июль 851,7 миллиона сомов выделили на выплату гарантированной заработной платы и отчислений в Социальный фонд для медицинских работников всех 230 организаций зравоохранения, трудящихся в системе единого плательщика», — говорится в сообщении.