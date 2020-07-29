Консульский отдел посольства России в Кыргызстане возобновляет работу

Консульский отдел посольства России возобновляет прием граждан с 30 июля. Об этом сообщили в дипмиссии.

Отмечается, что Генконсульство в Оше начнет работу с 3 августа.

В посольстве добавили, что прием будет осуществляться по предварительной электронной записи по вопросам оформления российского гражданства и загранпаспортов (по адресу bishkek.kdmid.ru), а также нотариального заверения документов (по телефонам: 0312612615, 0312612617).

Без записи принимать сотрудники консульства будут только по вопросам проверки наличия гражданства, выдачи свидетельства на возвращение в Россию, регистрации актов гражданского состояния, консульского учета и выдачи справок.

Кроме того, установлены правила для посетителей: вход в здание допускается только при наличии медицинской маски, посетители обязаны обработать руки дезинфицирующим раствором у входа в зал ожидания, при входе в зал ожидания будет проводиться измерение температуры у посетителей бесконтактным термометром.