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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 16,6 миллиона человек

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 200,8 тысячи. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 16 миллионов 682 тысячи 30 человек. Больше всего зараженных в США (4 миллиона 351 тысяча 997), Бразилии (2 миллиона 483 тысячи 191), Индии (1 миллион 483 тысячи 156), России (822 тысячи 60), Южной Африке (459 тысяч 761), Мексике (402 тысячи 697), Перу (389 тысяч 717), Чили (349,8 тысячи) и Великобритании (302 тысячи 295).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 9,7 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 138 тысяч 568 человек.

Количество смертей от коронавируса достигло 659 тысяч 374. За последние сутки показатель вырос на 5 тысяч 322 человека. В том числе в США скончались 149 тысяч 256 человек, Бразилии — 88 тысяч 539, Великобритании — 45 тысяч 963, Мексике — 44 тысячи 876 и Италии — 35 тысяч 123.

В Кыргызстане зарегистрировали 34 тысячи 512 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 86 тысяч 192, Узбекистане — 21 тысячу 699, Таджикистане — 7 тысяч 276.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/161052/
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