В Кыргызстане за сутки выявили 668 случаев COVID-19 и внебольничной пневмонии. Об этом сегодня на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Минздрава Айнура Акматова.

По ее данным, в Бишкеке выявили 118 случаев, в Оше — 80, в Ошской области — 50, в Чуйской — 82, в Джалал-Абадской — 115, в Иссык-Кульской — 157, в Нарынской — 15, в Таласской — 24, в Баткенской — 27.

Всего за весь период зарегистрировали 34 тысячи 512 случаев COVID-19.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.