За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии вылечились 1 тысяча 47 человек

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии в Кыргызстане вылечились 1 тысяча 47 человек. Об этом на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Минздрава Айнура Акматова.

По ее данным, в Бишкеке выздоровели 389 человек, в Чуйской области — 117, в Ошской — 95, в Таласской — 52, в Нарынской — 31, в Иссык-Кульской — 110, в Джалал-Абадской — 92, в Баткенской — 61, в Оше — 100.

За весь период по стране выздоровели 23 тысячи 343 человека.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.