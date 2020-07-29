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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В ВОЗ считают, что мир будет иметь дело лишь с одной волной COVID-19

Миру предстоит иметь дело лишь с одной волной коронавируса COVID-19, для которой характерны как ускорение, так и замедление распространения инфекции. Об этом заявила во вторник в ходе онлайн-брифинга в Женеве представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис. Об этом сообщил «Интерфакс».

Кроме того, по ее словам, не следует полагать, будто вирус перестанет распространяться в летнее время, поскольку COVID-19 не схож с гриппом, который имеет тенденцию к сезонному распространению.

«Несмотря на то что это респираторный вирус, а респираторные вирусы раньше демонстрировали распространение в виде сезонных волн, конкретно этот ведет себя по-другому», — отметила Маргарет Харрис. 

Представитель ВОЗ добавила, что остановить передачу вируса можно, соблюдая всем известные простые меры, главная из которых — физическая дистанция.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/161041/
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