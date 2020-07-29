ПРООН передаст 50 тысяч хирургических масок медучреждениям и ГСИН. Об этом сообщили в организации.

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По ее данным, Национальному центру фтизиатрии передадут 20 тысяч масок, Республиканскому центру СПИД — 20 тысяч и ГСИН — 10 тысяч.

«Средства индивидуальной защиты для медиков будут в дальнейшем распределяться в регионах в соответствии с потребностями. Это дополняет предыдущую помощь — 10 вентиляторов для искусственной вентиляции легких (ИВЛ), 6 тысяч 550 ПЦР-тестов, маски, респираторы, все это мы передали в рамках проекта «Эффективный контроль за ВИЧ и туберкулезом в Кыргызстане», — проинформировали в ПРООН.