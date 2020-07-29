В Чолпон-Ате ад: аким прокомментировал сообщения активистов о нехватке врачей

Глава Иссык-Кульского района Данир Иманалиев прокомментировал 24.kg сообщения в соцсетях о нехватке врачей в Чолпон-Ате.

Ранее гражданский активист Эрик Абдыкалыков опубликовал в соцсетях сообщение: «В Чолпон-Ате ад. Главврач поликлиники умерла, зам в тяжелом состоянии лечится в Бишкеке, умер главный реаниматолог. Больница обезглавлена, врачи уходят. Есть оборудование, но нет врачей. Однако, страна «готова к пандемии», сейчас главное выборы провести, фото с пакетами сделать».

В Чолпон-Ате ад. Главврач поликлиники умерла, зам в тяжелом состянии лечится в Бишкеке, умер главный реаниматолог. Больница обезглавлена, врачи уходят. Есть оборудование, но нет врачей. Однако, страна «готова к пандемии», сейчас главное выборы провести фото с пакетами сделать. — Эрик Абдыкалыков 3.0 (@hell4pan) July 27, 2020

По словам акима, в Чолпон-Атинской территориальной больнице ситуация не такая критическая, как ее пытаются представить в социальных сетях.

«Сейчас в отделение реанимации по линии Минздрава приехали три медицинских работника: Асхат Рысов, Адилет Жумабеков, Курманжан Замирбекова. Еще один реаниматолог прикомандирован сюда из города Каракола, а также работающий в реабилитационном центре имени Ибн Сина и приглашенный из Бишкека Автандил Умаржанов», — сказал Данир Иманалиев.

Он также отметил, что в оздоровительном центре «Алтын Балалык» работают три медика, в детском реабилитационном центре четыре врача.

«По два медицинских работника есть в инфекционном, хирургическом отделении и отделении соматики в районной больнице. Поэтому оснований для паники нет», — резюмировал чиновник.

По данным вновь назначенного полпреда правительства в регионе Балбака Тулобаева, проблема решается. Он отметил, что трудности есть и в Джети-Огузском районе. Туда тоже направили врачей из Каракола и Бишкека.