В Караколе возобновляет работу общественный транспорт. Об этом сообщили в мэрии города.

Читайте по теме В Караколе прекращают работу общественный транспорт и рынок

По ее данным, такое решение принял штаб по противодействию распространения коронавирусной инфекции.

«Вчера на заседании штаба подняли вопрос о возобновлении работы общественного транспорта внутри Каракола. Многие поддержали инициативу, но с условием обязательного масочного режима в салонах транспорта. Ношение маски в местах массового скопления людей, таких как общественный транспорт или магазин, может защитить человека от вирусов», — проинформировали в муниципалитете.