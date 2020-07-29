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Сюжет: Новый коронавирус

В Караколе возобновляет работу общественный транспорт

В Караколе возобновляет работу общественный транспорт. Об этом сообщили в мэрии города.

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По ее данным, такое решение принял штаб по противодействию распространения коронавирусной инфекции.

«Вчера на заседании штаба подняли вопрос о возобновлении работы общественного транспорта внутри Каракола. Многие поддержали инициативу, но с условием обязательного масочного режима в салонах транспорта. Ношение маски в местах массового скопления людей, таких как общественный транспорт или магазин, может защитить человека от вирусов», — проинформировали в муниципалитете.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/161001/
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