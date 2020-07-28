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Общество

На улице Абдымомунова закроют движение на улицу Исанова из-за ремонта теплосети

В Бишкеке будет закрыто движение по улице Абдымомунова на улицу Исанова с западной стороны. Об этом сообщили в пресс-службе ОАО «Бишкектеплосеть».

По ее даным, с 28 июля по 10 сентября на участке будет проводится реконструкция тепловой сети.

ОАО «Бишкектеплосеть» приносит извинения за временно предоставленные неудобства и просит водителей транспортных средств выбирать альтернативные маршруты.

Кроме того, в это же время будет проводится реконструкция тепловой сети в микрорайоне «Юг-2» на участке от улицы Тыныстанова до улицы Фатьянова. Движение автотранспорта ограничиваться не будет.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/160999/
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