15:45
USD 76.62
EUR 89.61
RUB 1.07
Общество

В Кыргызстане технически невозможно побороть фейковые аккаунты в Сети

Юрист Института медиа полиси Алтынай Исаева считает, что в Кыргызстане технически невозможно побороть троллей в Сети. Она объяснила 24.kg почему.

По ее словам, если вернуться к истории разработки и принятия скандального законопроекта депутата Гульшат Асылбаевой о манипулировании информацией, то очевидным становится — инициаторы не провели анализа регулятивного воздействия.

Читайте по теме
Закон о манипулировании информацией нужно переписывать. Мнение редакторов СМИ

«Проблема еще и в том, что изначально внесение этого законопроекта шло с нарушениями нормотворчества, поскольку, принимая во внимание те механизмы, которые прописаны в нем, мы и говорим, что инициаторы обязаны были провести анализ регулятивного воздействия. Этого не было сделано. Поэтому мы против того, чтобы этот документ как-то дорабатывали в отсутствие такого анализа», — отметила Алтынай Исаева.

«Парламент должен был определить проблему, обозначить цель регулирования и выработать альтернативные варианты, а также обосновать целесообразность государственного вмешательства», — добавила Алтынай Исаева.

Эксперт подчеркнула, что изначально чиновники и депутаты очень много ссылались на международный опыт, но, как показывает анализ, в тех странах, где борются с ботами, это технически тоже сложно, а в Кыргызстане применение такого механизма невозможно.

Читайте по теме
Почему нужно вето на закон о манипулировании информацией. Мнение Бегаим Усеновой

«В целом, если говорить о предложении собраться медиасектору, конечно, следует собраться, обсуждать и добиваться правильного разрешения по этому законопроекту, а парламенту нужно прийти к первоначальному этапу, то есть провести анализ и только потом думать над разрешением проблемы», — подчеркнула Алтынай Исаева.

Напомним, президент Сооронбай Жээнбеков вернул скандальный закон о манипулировании информацией в Жогорку Кенеш на доработку.

Читайте по теме
Закон о манипулировании информацией: пять шагов к электронной диктатуре

Глава государства пояснил, что такой документ необходим, но он должен не ограничивать свободу слова, а противостоять фейкам и ложной информации.

Ранее медиаэксперты и юристы неоднократно заявляли о том, что закон опасен, поскольку в нем нет конкретики и пояснений, что такое фейк, недостоверная или опасная информация, и он носит дискриминационный характер.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/160965/
просмотров: 71
Версия для печати
Материалы по теме
Закон о манипулировании информацией нужно переписывать. Мнение редакторов СМИ
Президент отправил закон о манипулировании информацией на доработку
Допросы, задержания, извинения. Как покушаются на свободу слова в Кыргызстане
Только благодаря свободе слова граждане узнают правдивую информацию о пандемии
Активист призывает власти начать диалог и ответить на самые каверзные вопросы
Почему нужно вето на закон о манипулировании информацией. Мнение Бегаим Усеновой
Попытка ограничения свободы слова в Кыргызстане: впереди паровоза
Закон о манипулировании информацией. Всем молчать!
Жанар Акаев призвал коллег быть более терпимыми к критике и фейкам
Законопроект о манипулировании информацией призван заткнуть рот СМИ
Популярные новости
Коронавирус и&nbsp;пневмония в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения Коронавирус и пневмония в Кыргызстане. Число больных и карта распространения
Член российского десанта врачей: Внебольничная пневмония&nbsp;&mdash; это не&nbsp;COVID-19 Член российского десанта врачей: Внебольничная пневмония — это не COVID-19
Дочь президента раздает помощь медикам: фото появились в&nbsp;социальных сетях Дочь президента раздает помощь медикам: фото появились в социальных сетях
В&nbsp;КР&nbsp;выявлен 921 случай COVID-19 и&nbsp;внебольничной пневмонии. Всего&nbsp;&mdash; 31&nbsp;247 В КР выявлен 921 случай COVID-19 и внебольничной пневмонии. Всего — 31 247
Бизнес
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; передал кислородные концентраторы и&nbsp;СИЗ медучреждениям Оша «Газпром Кыргызстан» передал кислородные концентраторы и СИЗ медучреждениям Оша
Технические специалисты&nbsp;О! продолжают налаживать мобильную связь (список) Технические специалисты О! продолжают налаживать мобильную связь (список)
&laquo;Керемет Банк&raquo; помог больницам&nbsp;КР аппаратами ИВЛ и&nbsp;кислородными концентраторами «Керемет Банк» помог больницам КР аппаратами ИВЛ и кислородными концентраторами
MegaCom открывает IT-школу программирования MegaCom открывает IT-школу программирования
28 июля, вторник
15:44
Кубатбек Боронов: Эпидемиологической ситуации в регионах нужен жесткий контроль Кубатбек Боронов: Эпидемиологической ситуации в региона...
15:40
В Кыргызстане технически невозможно побороть фейковые аккаунты в Сети
15:36
Одиннадцать стран оказали гуманитарную помощь Кыргызстану
14:55
Сооронбай Жээнбеков поздравил лучших выпускников школ страны
14:34
Из девяти видов жизненно важных продуктов Кыргызстан обеспечен только тремя