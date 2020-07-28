В Кыргызстане технически невозможно побороть фейковые аккаунты в Сети

Юрист Института медиа полиси Алтынай Исаева считает, что в Кыргызстане технически невозможно побороть троллей в Сети. Она объяснила 24.kg почему.

По ее словам, если вернуться к истории разработки и принятия скандального законопроекта депутата Гульшат Асылбаевой о манипулировании информацией, то очевидным становится — инициаторы не провели анализа регулятивного воздействия.

Читайте по теме Закон о манипулировании информацией нужно переписывать. Мнение редакторов СМИ

«Проблема еще и в том, что изначально внесение этого законопроекта шло с нарушениями нормотворчества, поскольку, принимая во внимание те механизмы, которые прописаны в нем, мы и говорим, что инициаторы обязаны были провести анализ регулятивного воздействия. Этого не было сделано. Поэтому мы против того, чтобы этот документ как-то дорабатывали в отсутствие такого анализа», — отметила Алтынай Исаева.

«Парламент должен был определить проблему, обозначить цель регулирования и выработать альтернативные варианты, а также обосновать целесообразность государственного вмешательства», — добавила Алтынай Исаева.

Эксперт подчеркнула, что изначально чиновники и депутаты очень много ссылались на международный опыт, но, как показывает анализ, в тех странах, где борются с ботами, это технически тоже сложно, а в Кыргызстане применение такого механизма невозможно.

Читайте по теме Почему нужно вето на закон о манипулировании информацией. Мнение Бегаим Усеновой

«В целом, если говорить о предложении собраться медиасектору, конечно, следует собраться, обсуждать и добиваться правильного разрешения по этому законопроекту, а парламенту нужно прийти к первоначальному этапу, то есть провести анализ и только потом думать над разрешением проблемы», — подчеркнула Алтынай Исаева.

Напомним, президент Сооронбай Жээнбеков вернул скандальный закон о манипулировании информацией в Жогорку Кенеш на доработку.

Читайте по теме Закон о манипулировании информацией: пять шагов к электронной диктатуре

Глава государства пояснил, что такой документ необходим, но он должен не ограничивать свободу слова, а противостоять фейкам и ложной информации.

Ранее медиаэксперты и юристы неоднократно заявляли о том, что закон опасен, поскольку в нем нет конкретики и пояснений, что такое фейк, недостоверная или опасная информация, и он носит дискриминационный характер.