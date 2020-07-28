Еще два отдела госучреждения «Унаа» закрылись на карантин

В Кыргызстане на карантин закрылись еще два отдела госучреждения «Унаа». Об этом сообщили в пресс-службе ГРС.

По ее данным, до 10 августа будут закрыты Алайский и Аксыйский сектора госучреждения.

В ведомстве напомнили, что ранее карантин введен в Сокулук-Московском, Чуй-Кеминском, Аламединском, Иссык-Атинском, Балыкчинском, Каракольском отделах, Таласском и Баткенском региональных отделах, Баткенском секторе и подразделении Бишкекского городского отдела по регистрации водительского состава.

Получить услуги по регистрации транспортных средств, приема квалификационных экзаменов и выдачи водительских удостоверений можно в других территориальных подразделениях ГУ «Унаа». Они работают в штатном режиме.