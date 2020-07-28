29 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».
1Бишкек
- 9.00-17.00 — отрезки улиц Ереванской, Гражданской, Западной, микрорайон «Восток-5», 1/3, улица Патриса Лумумбы, 68, 70;
- 9.30-18.00 — отрезки улиц Усенбаева, Мичурина, Ибраимова, Баялинова, Малиновая, Чокморова, Калыка Акиева, Тимирязева, Уметалиева, Бокомбаева, переулок Мирный, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Кен-Суу, Сандык-Тор, Сары-Булун);
- 9.30-19.00 — район, ограниченный улицами БЧК, Элебесова, Фирсова, переулками Охотным и Суусамырским;
- 9.30-17.30 — жилмассив «Колмо» (улицы Азаттык, Жийделу, Ай-Кол), Кубаныч (улицы Алтын-Бешик, Долон, Козубаглан);
- 9.30-12.00 — улицы Абдымомунова, Абдрахманова, проспект Чуй;
- 9.00-18.00 — жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Кетмен-Тобо, Арпа, Нур-Ордо, Каркыра);
- 13.00-17.00 — улицы Патриса Лумумбы, Профсоюзная;
- 14.00-17.00 — улица Тыныстанова, 38.
2Чуйская область
Аламединский РЭC
- 9.00-17.00 — села Степное (улицы Ташкентская, Гамзатова, Лермонтова), Карла Маркса (улицы 22-го Партсъезда, Куйбышева, Фабричная, Октябрьская, Калинина), Васильевка (улицы Юбилейная, Комсомольская, Набережная), Кой-Таш (улицы Аблесова, Сегизбаева, Проектируемая, Мурзалиева, переулок Новый, урочище Аламедин), Лебединовка (улицы Лермонтова, Ошская, 28 га, Чуйская, Нарынская, Набережная);
- 12.00-17.00 — села Ленинское (улицы Восточная, Алма-Атинская, Коммунарская), Мыкан (улицы Линейная, Гэсовская);
Сокулукский РЭC
- 9.00-17.00 — села Манас (улицы Заводская, Гагарина, Зеленая, Западная, Комсомольская, Пионерская, Тупиковая, Широкая), Кун-Туу (улицы Спортивная, Школьная, Правда, Сейдесембаева, Момунжанова, Исмаила, 60 лет Киргизии, тупик Южный), Джал (улицы Сатке, Бакен-Ата, Интернациональная, Сельсоветская), Сарбан (улицы Боромбай, Проектируемая, Средняя, Адигине, Ибраимова, Карасуйская), город Шопоков (улица Железнодорожная);
- 9.00-18.00 — села Новопавловка (улицы Северная, Деповская), Военно-Антоновка (улицы Кирова, Советская, Пионерская, Фрунзе, Токтогула, Ленина, Ала-Арчинская, Полярная, Северная, Кирова, тупик Кирова, переулок Токтогула), Национальное (улицы Ключевая-1, Новая, Московская, Садовая), Панфилова (улица Линейная), Сокулук (улица Первомайская);
Жайылский РЭC
- 8.30-17.00 — город Кара-Балта (квартал «Западный», 11-13), села Ставрополовка (улицы Центральная, Токтош, Октябрьская, Степная, Милиорация, Советская), Кара-Суу, Жылдыз, Мураке (улицы Кара-Балтинская, кошара), Степное (ферма);
Московский РЭC
- 9.00-17.00 — села Заря (улица Кирова, спецучилище), Александровка (улицы Комсомольская, Школьная), Петровка (улицы Дружбы, Железнодорожная);
Панфиловский РЭC
- 9.00-17.00 — село Чалдыбар (улица Подгорная), город Кайынды (улица Мира, баня, отдел охраны, банки);
Кантский РЭC
- 9.00-17.00 — села Нижняя Серафимовка (улицы Подгорная, Геологическая); Люксембург (улицы Ваккера, Строительная, Железнодорожная, Тельмана);
- 10.00-17.00 — села Новопокровка (улицы Ленина, Фрунзе, Алма-Атинская, Линейная, Советская, Горького, Шевченко, Октябрьская, Маяковского, Московская);
Чуйский РЭC
- 9.00-17.00 — село Чуй (улицы Советская, Бригадная);
- 15.00-18.00 — село Искра (улицы Фабричная, Молодежная, Новая).