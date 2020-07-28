Из девяти видов жизненно важных продуктов Кыргызстан обеспечен только тремя

На сегодня из девяти видов жизненно важных продуктов питания, Кыргызстан обеспечен только тремя. Об этом на брифинге заявил министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Эркинбек Чодуев.

По его словам, основной объем жизненно важных продуктов питания импортируется.

«Страна обеспечивает себя молоком и молочной продукцией, картофелем, овощами и бахчевыми культурами, остальные шесть импортируются», — сообщил чиновник.

Обеспеченность состояния внутреннего продовольственного рынка республики с учетом импорта составляет: хлебопродукты— 101,5 процента, картофель — 105,8 процента, молоко и молочные продукты — 133,2 процента, мясо — 61,6 процента, овощные и бахчевые культуры — 92,9 процента, ягоды — 27,1 процента, яйца домашних птиц — 78,8 процента, сахар — 86,8 процента.