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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 30 июля без осадков. Температура воздуха ожидается +35 градусов. День уменьшился до 14 часов 33 минут.

Отключения света, газа, воды

  • 9.00-17.00 — микрорайон «Восток-5», 2/3;
  • 9.30-18.00 — отрезки улиц Огонбаева, Суюмбаева, Ереванской, Осмонкула, жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Кен-Суу, Сандык-Тор, Сары-Булун), «Ала-Тоо» (улицы Орто-Арык, Ак-Кыя, Кара-Шоро), отрезки проспекта Чуй;
  • 9.00-18.00 — жилмассивы «Дордой», «Рухий-Мурас»;
  • 9.30-19.00 — улицы Ахунбаева, 106, 106а, 108, 108а, 110, 110а; Токтоналиева, 70, 72, 74, 76;
  • 9.00-12.00 — отрезки улиц Тыныстанова, Горького, переулок Новооктябрьский.

До 31 июля не будет горячей воды:

  • проспекты Шабдана Баатыра, 97, 99; Чуй, 26, 52, 105, 107, 111, 113, 115, 115а, 117, 119, 121, 123, 123/5, 125;
  • улицы Герцена, 95а; Суюмбаева, 18, 80; Гоголя, 109, 111, 113;
  • детсады № 100, 178, 124;
  • поликлиника № 8;
  • здание Свердловской районной администрации.

Перекрытые дороги

  • отрезок улицы Толстого от улицы 7 Апреля до улицы Достоевского; Подробнее
  • отрезок западной стороны улицы 7 Апреля перед пересечением с улицей Ахунбаева; Подробнее
  • отрезок улицы Токтогула между улицами Орозбекова и Панфилова. Подробнее

У кого намечается той

Закир Джалилов

Родился 30 июля 1972 года. Тренер вратарей национальной сборной КР по футболу.

Памятные даты

День национального траура в Кыргызстане

С момента начала распространения коронавирусной инфекции в Кыргызской Республике болезнь унесла жизни многих наших соотечественников.

В день траура на зданиях дипломатических и консульских представительств за рубежом приспустят государственные флаги КР.

Учреждения культуры и телерадиокомпании отменят в день траура развлекательные мероприятия и передачи.

Международный день дружбы

Международный день дружбы, установленный резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 3 мая 2011-го, отмечается ежегодно 30 июля.

ООН предложила государственным структурам, а также международным и региональным организациям отмечать этот день в соответствии с культурными традициями той или иной страны и организовывать мероприятия и инициативы, которые поспособствуют усилиям международного сообщества и будут направлены на поощрение диалога между цивилизациями, солидарности, взаимопонимания и примирения.

Особо в резолюции подчеркивается важность новой даты в деле укрепления дружественных отношений между разными народами.

Всемирный день борьбы с торговлей людьми

Всемирный день борьбы с торговлей людьми, отмечаемый ежегодно 30 июля, провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 2013-м с целью «повышать осведомленность о положении жертв торговли людьми и поощрять и защищать их права».

Торговля людьми является серьезным преступлением и грубым нарушением прав человека. Каждый год тысячи мужчин, женщин и детей попадают в руки торговцев людьми как у себя дома, так и за рубежом. Все государства мира, будь то страна происхождения, транзита или назначения, страдают от торговли людьми.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/160939/
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