В Бишкеке 30 июля без осадков. Температура воздуха ожидается +35 градусов. День уменьшился до 14 часов 33 минут.
Отключения света, газа, воды
- 9.00-17.00 — микрорайон «Восток-5», 2/3;
- 9.30-18.00 — отрезки улиц Огонбаева, Суюмбаева, Ереванской, Осмонкула, жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Кен-Суу, Сандык-Тор, Сары-Булун), «Ала-Тоо» (улицы Орто-Арык, Ак-Кыя, Кара-Шоро), отрезки проспекта Чуй;
- 9.00-18.00 — жилмассивы «Дордой», «Рухий-Мурас»;
- 9.30-19.00 — улицы Ахунбаева, 106, 106а, 108, 108а, 110, 110а; Токтоналиева, 70, 72, 74, 76;
- 9.00-12.00 — отрезки улиц Тыныстанова, Горького, переулок Новооктябрьский.
До 31 июля не будет горячей воды:
- проспекты Шабдана Баатыра, 97, 99; Чуй, 26, 52, 105, 107, 111, 113, 115, 115а, 117, 119, 121, 123, 123/5, 125;
- улицы Герцена, 95а; Суюмбаева, 18, 80; Гоголя, 109, 111, 113;
- детсады № 100, 178, 124;
- поликлиника № 8;
- здание Свердловской районной администрации.
Перекрытые дороги
- отрезок улицы Толстого от улицы 7 Апреля до улицы Достоевского; Подробнее
- отрезок западной стороны улицы 7 Апреля перед пересечением с улицей Ахунбаева; Подробнее
- отрезок улицы Токтогула между улицами Орозбекова и Панфилова. Подробнее
У кого намечается той
Закир Джалилов
Памятные даты
День национального траура в Кыргызстане
С момента начала распространения коронавирусной инфекции в Кыргызской Республике болезнь унесла жизни многих наших соотечественников.
В день траура на зданиях дипломатических и консульских представительств за рубежом приспустят государственные флаги КР.
Учреждения культуры и телерадиокомпании отменят в день траура развлекательные мероприятия и передачи.
Международный день дружбы
Международный день дружбы, установленный резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 3 мая 2011-го, отмечается ежегодно 30 июля.
ООН предложила государственным структурам, а также международным и региональным организациям отмечать этот день в соответствии с культурными традициями той или иной страны и организовывать мероприятия и инициативы, которые поспособствуют усилиям международного сообщества и будут направлены на поощрение диалога между цивилизациями, солидарности, взаимопонимания и примирения.
Особо в резолюции подчеркивается важность новой даты в деле укрепления дружественных отношений между разными народами.
Всемирный день борьбы с торговлей людьми
Всемирный день борьбы с торговлей людьми, отмечаемый ежегодно 30 июля, провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 2013-м с целью «повышать осведомленность о положении жертв торговли людьми и поощрять и защищать их права».
Торговля людьми является серьезным преступлением и грубым нарушением прав человека. Каждый год тысячи мужчин, женщин и детей попадают в руки торговцев людьми как у себя дома, так и за рубежом. Все государства мира, будь то страна происхождения, транзита или назначения, страдают от торговли людьми.