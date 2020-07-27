ДУМК отменило молитву на площади в честь Курман айта

Духовное управление мусульман Кыргызстана отменило молитву на площади в честь Курман айта. Об этом сообщила пресс-служба муфтията.

По ее словам, Айт намаз не состоится ни на площадях, ни в центральных мечетях страны.

«Чтобы не допустить дальнейшего распространения болезни, муфтият просит верующих не собираться на Курман айт и не ходить в гости. Праздник надо провести дома, прочитайте Коран и совершайте жертвоприношение в кругу семьи», — говорят в ДУМК.

Муфтият отмечает, что по условиям забой скота проводился только после Айт намаза.

«В связи с отменой Айт намаза, учитывая все моменты, разрешается по такому случаю провести жертвоприношение в 7.30», — добавляют в ДУМК.