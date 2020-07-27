19:56
USD 76.66
EUR 88.94
RUB 1.07
Общество

ДУМК отменило молитву на площади в честь Курман айта

Духовное управление мусульман Кыргызстана отменило молитву на площади в честь Курман айта. Об этом сообщила пресс-служба муфтията.

По ее словам, Айт намаз не состоится ни на площадях, ни в центральных мечетях страны.

«Чтобы не допустить дальнейшего распространения болезни, муфтият просит верующих не собираться на Курман айт и не ходить в гости. Праздник надо провести дома, прочитайте Коран и совершайте жертвоприношение в кругу семьи», — говорят в ДУМК.

Муфтият отмечает, что по условиям забой скота проводился только после Айт намаза.

«В связи с отменой Айт намаза, учитывая все моменты, разрешается по такому случаю провести жертвоприношение в 7.30», — добавляют в ДУМК.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/160878/
просмотров: 63
Версия для печати
Материалы по теме
ДУМК: За время пандемии коронавируса умерли три священнослужителя
ДУМК назвало дату Курман айта
Скончался экс-глава ДУМК Чубак ажы Жалилов: пневмония
ДУМК провело обряд жертвоприношения против мировой пандемии коронавируса
В Кыргызстане вновь запрещено собираться на пятничную молитву
Сумма пожертвований во время Рамазана-2020 сократилась в более чем три раза
Муфтият: садака-битирге жалпы 9 миллион 595 миң 528 сом чогулду
Никаких рукопожатий и объятий. ДУМК о правилах работы мечетей при коронавирусе
Мечети и другие религиозные учреждения пока не работают
ДУМК: Кадыр тун будет отмечаться в ночь с 19 на 20 мая
Популярные новости
Коронавирус и&nbsp;пневмония в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения Коронавирус и пневмония в Кыргызстане. Число больных и карта распространения
Член российского десанта врачей: Внебольничная пневмония&nbsp;&mdash; это не&nbsp;COVID-19 Член российского десанта врачей: Внебольничная пневмония — это не COVID-19
Дочь президента раздает помощь медикам: фото появились в&nbsp;социальных сетях Дочь президента раздает помощь медикам: фото появились в социальных сетях
В&nbsp;КР&nbsp;выявлен 921 случай COVID-19 и&nbsp;внебольничной пневмонии. Всего&nbsp;&mdash; 31&nbsp;247 В КР выявлен 921 случай COVID-19 и внебольничной пневмонии. Всего — 31 247
Бизнес
Технические специалисты&nbsp;О! продолжают налаживать мобильную связь (список) Технические специалисты О! продолжают налаживать мобильную связь (список)
&laquo;Керемет Банк&raquo; помог больницам&nbsp;КР аппаратами ИВЛ и&nbsp;кислородными концентраторами «Керемет Банк» помог больницам КР аппаратами ИВЛ и кислородными концентраторами
MegaCom открывает IT-школу программирования MegaCom открывает IT-школу программирования
Почему необходимо принимать витамин&nbsp;С во&nbsp;время сезона вирусных инфекций? Почему необходимо принимать витамин С во время сезона вирусных инфекций?
27 июля, понедельник
19:51
ДУМК отменило молитву на площади в честь Курман айта ДУМК отменило молитву на площади в честь Курман айта
19:47
Милиция нашла и оштрафовала мужчину, угнавшего мотоцикл с эвакуатора
19:26
В Бишкеке устраняют дефекты на отремонтированных по гранту КНР дорогах
19:01
Цифра дня. 3,2 миллиона тонн грузов перевезено по железной дороге за полгода
18:45
В Кыргызстане избирателей будут наказывать за продажу голоса