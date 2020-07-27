Мэрия Бишкека ищет врачей. В стационарах прошла пересменка

В стационарах мэрии Бишкека произошла пересменка команд медработников. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

По ее данным, в дневных и ночных стационарах работают врачи столичных центров семейной медицины (ЦСМ), привлеченные специалисты, медсестры и медбратья, санитары, ординаторы и волонтеры.

«Команда работает посменно, 14 дней, потом уходит на самоизоляцию на две недели. Накануне произошла пересменка, к работе приступила вторая группа. Медики обеспечены средствами индивидуальной защиты (СИЗ), горячим питанием, временным жильем в отеле Garden, бесплатной связью и заработной платой, как при карантинно-казарменном режиме: врачи получают 2 тысячи 300 сомов, средний медицинский персонал и работники других служб и ведомств, специально привлеченные к работе, — 2 тысячи сомов, младший медицинский персонал — 1 тысячу 800 сомов в день», — отметили в мэрии.

В муниципалитете заявили, что город нуждается в медработниках. Желающие оказать помощь могут связаться по номеру 0500848848 (Тансуу).