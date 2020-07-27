13:50
USD 76.66
EUR 88.94
RUB 1.07
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Мэрия Бишкека ищет врачей. В стационарах прошла пересменка

В стационарах мэрии Бишкека произошла пересменка команд медработников. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

По ее данным, в дневных и ночных стационарах работают врачи столичных центров семейной медицины (ЦСМ), привлеченные специалисты, медсестры и медбратья, санитары, ординаторы и волонтеры.

«Команда работает посменно, 14 дней, потом уходит на самоизоляцию на две недели. Накануне произошла пересменка, к работе приступила вторая группа. Медики обеспечены средствами индивидуальной защиты (СИЗ), горячим питанием, временным жильем в отеле Garden, бесплатной связью и заработной платой, как при карантинно-казарменном режиме: врачи получают 2 тысячи 300 сомов, средний медицинский персонал и работники других служб и ведомств, специально привлеченные к работе, — 2 тысячи сомов, младший медицинский персонал — 1 тысячу 800 сомов в день», — отметили в мэрии.

В муниципалитете заявили, что город нуждается в медработниках. Желающие оказать помощь могут связаться по номеру 0500848848 (Тансуу).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/160821/
просмотров: 320
Версия для печати
Материалы по теме
Количество обращений в дневные стационары Бишкека продолжает снижаться
За нарушение благоустройства столицы составлены протоколы на 5,7 миллиона сомов
В Бишкеке снизилось количество обращений в дневные и ночные стационары
В стационарах мэрии Бишкека установили электронную очередь
Стационар на первом этаже общежития в Бишкеке открывать не будут
В Бишкеке хотят открыть стационар на первом этаже общежития. Соседи против
В Бишкеке изменился режим работы ночных стационаров
В дневные стационары Бишкека обратилось больше 31 тысячи человек
В Бишкеке 78 выпускников школ получили аттестат особого образца
В Бишкеке на 3 тысячи сомов оштрафовали игровой клуб «Олимп»
Популярные новости
Коронавирус и&nbsp;пневмония в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения Коронавирус и пневмония в Кыргызстане. Число больных и карта распространения
Член российского десанта врачей: Внебольничная пневмония&nbsp;&mdash; это не&nbsp;COVID-19 Член российского десанта врачей: Внебольничная пневмония — это не COVID-19
Дочь президента раздает помощь медикам: фото появились в&nbsp;социальных сетях Дочь президента раздает помощь медикам: фото появились в социальных сетях
В&nbsp;КР&nbsp;выявлен 921 случай COVID-19 и&nbsp;внебольничной пневмонии. Всего&nbsp;&mdash; 31&nbsp;247 В КР выявлен 921 случай COVID-19 и внебольничной пневмонии. Всего — 31 247
Бизнес
Дыши, мой Кыргызстан! Сотрудники MegaCom записали клип в&nbsp;благодарность медикам Дыши, мой Кыргызстан! Сотрудники MegaCom записали клип в благодарность медикам
30&nbsp;магазинов O!Store дарят вам скидку 30&nbsp;процентов на&nbsp;аксессуары 30 магазинов O!Store дарят вам скидку 30 процентов на аксессуары
Позитивный материал. Moody&rsquo;s дало &laquo;стабильный&raquo; прогноз &laquo;Бакай Банку&raquo; Позитивный материал. Moody’s дало «стабильный» прогноз «Бакай Банку»
Клексан, цефепим, СИЗ и&nbsp;другие медикаменты на&nbsp;2&nbsp;миллиона сомов от&nbsp;CapstroyKG Клексан, цефепим, СИЗ и другие медикаменты на 2 миллиона сомов от CapstroyKG
27 июля, понедельник
13:35
Мэрия Бишкека ищет врачей. В стационарах прошла пересменка Мэрия Бишкека ищет врачей. В стационарах прошла пересме...
13:20
ПРООН поддержит инновации в сфере борьбы с коронавирусом
13:01
Реабилитация переболевших COVID-19 может продлиться до года. Что нужно делать
12:46
Минздрав заявил о спаде заболеваемости COVID-19. Но расслабляться пока рано
12:30
Женщины-депутаты не смогли собрать подписи за внеочередное заседание парламента