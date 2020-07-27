Зарегистрироваться в качестве безработного кыргызстанцу можно будет онлайн

Кыргызстанцы смогут зарегистрироваться в органах занятости населения в качестве безработного или ищущего работу в режиме онлайн. Соответствующие поправки в Закон «О содействии занятости населения» на общественное обсуждение вынесло Министерство труда и социального развития.

Кроме того, документом предлагается ввести норму, по которой иностранные граждане, имеющие вид на жительство, могут быть зарегистрированы как ищущие работу без права на признание безработными.

«В Кыргызстане много организаций, предприятий, которые привлекают иностранных граждан на работу. При сокращении, ликвидации организации они не могут зарегистрироваться в уполномоченном территориальном органе для получения компенсации. Поскольку по действующему закону регистрируются только граждане КР», — говорится в справке-обосновании.

Документом также предусматривается регистрация в качестве безработных или ищущих работу кайрылманов. «С момента получения удостоверения кайрылмана и до признания их гражданами проходит длительное время, и они не могут воспользоваться услугами в сфере содействия занятости», — объясняют нововведение в ведомстве.