Скончался экс-председатель Верховного суда Качкынбай Бообеков

Скончался заслуженный юрист Кыргызстана, экс-председатель Верховного суда Бообеков Качкынбай Джетибаевич. Об этом сообщила пресс-служба ВС.

Качкынбай Бообеков родился 1 января 1937 года в селе Боролдой Кеминского района Чуйской области. Трудовую деятельность начал секретарем Кеминского районного суда. После окончания в 1965-м Кыргызского государственного университета до 1973 года работал членом Ошского областного суда, судьей, председателем Рыбачинского городского суда.

С 1973 по 1989 год являлся заместителем председателя Нарынского областного суда, заместителем председателя Иссык-Кульского облсуда. С 1989 по 1991 год был членом Верховного суда КиргССР, с 1991 по 1995 год — председателем Верховного суда Кыргызской Республики.

«Судья высшего квалификационного класса», «Заслуженный юрист КР», награжден правительственными наградами. Судебная система разделяет с родными и близкими боль и горечь невосполнимой утраты», — говорится в сообщении.