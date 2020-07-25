19:13
USD 76.66
EUR 88.94
RUB 1.07
Общество

Скончался экс-председатель Верховного суда Качкынбай Бообеков

Скончался заслуженный юрист Кыргызстана, экс-председатель Верховного суда Бообеков Качкынбай Джетибаевич. Об этом сообщила пресс-служба ВС.

Качкынбай Бообеков родился 1 января 1937 года в селе Боролдой Кеминского района Чуйской области. Трудовую деятельность начал секретарем Кеминского районного суда. После окончания в 1965-м Кыргызского государственного университета до 1973 года работал членом Ошского областного суда, судьей, председателем Рыбачинского городского суда.

С 1973 по 1989 год являлся заместителем председателя Нарынского областного суда, заместителем председателя Иссык-Кульского облсуда. С 1989 по 1991 год был членом Верховного суда КиргССР, с 1991 по 1995 год — председателем Верховного суда Кыргызской Республики.

«Судья высшего квалификационного класса», «Заслуженный юрист КР», награжден правительственными наградами. Судебная система разделяет с родными и близкими боль и горечь невосполнимой утраты», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/160744/
просмотров: 797
Версия для печати
Материалы по теме
Скончалась акушер-гинеколог Мукаддас Дехканова
В Кыргызстане скончался знаменитый кинооператор Мурат Алиев
Скончалась директор образовательного комплекса «Илим» Гайша Ибрагимова
В Бишкеке скончалась журналист Юлия Орлова
Скончался заслуженный деятель науки Кыргызстана Эмиль Шукуров
Скончался народный писатель Кыргызстана Мырзабек Тойбаев
Скончался известный диктор, журналист Евгений Гуськов
Власти КР выразили соболезнования в связи с кончиной Жумакадыра Акенеева
Памяти Эсенгула Омуралиева
Популярные новости
Коронавирус и&nbsp;пневмония в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения Коронавирус и пневмония в Кыргызстане. Число больных и карта распространения
Кыргызстан занял первое место в&nbsp;мире по&nbsp;количеству смертей от&nbsp;COVID-19 Кыргызстан занял первое место в мире по количеству смертей от COVID-19
В&nbsp;КР&nbsp;выявлено еще 1&nbsp;тысяча 108 случаев COVID-19 и&nbsp;пневмонии. Всего&nbsp;&mdash; 29&nbsp;359 В КР выявлено еще 1 тысяча 108 случаев COVID-19 и пневмонии. Всего — 29 359
Дочь президента раздает помощь медикам: фото появились в&nbsp;социальных сетях Дочь президента раздает помощь медикам: фото появились в социальных сетях
Бизнес
Дыши, мой Кыргызстан! Сотрудники MegaCom записали клип в&nbsp;благодарность медикам Дыши, мой Кыргызстан! Сотрудники MegaCom записали клип в благодарность медикам
30&nbsp;магазинов O!Store дарят вам скидку 30&nbsp;процентов на&nbsp;аксессуары 30 магазинов O!Store дарят вам скидку 30 процентов на аксессуары
Позитивный материал. Moody&rsquo;s дало &laquo;стабильный&raquo; прогноз &laquo;Бакай Банку&raquo; Позитивный материал. Moody’s дало «стабильный» прогноз «Бакай Банку»
Клексан, цефепим, СИЗ и&nbsp;другие медикаменты на&nbsp;2&nbsp;миллиона сомов от&nbsp;CapstroyKG Клексан, цефепим, СИЗ и другие медикаменты на 2 миллиона сомов от CapstroyKG
25 июля, суббота
19:01
Цифра дня. 732,3 тысячи предприятий действует в Кыргызстане Цифра дня. 732,3 тысячи предприятий действует в Кыргызс...
18:46
Фонд «Сорос — Кыргызстан» вновь передал больницам средства защиты
18:34
Скончался экс-председатель Верховного суда Качкынбай Бообеков
18:30
Премьер в Ошской области посмотрел, как работают дневные стационары
18:30
Мастер, который узнает свой комуз вслепую из сотен. Как хобби стало искусством