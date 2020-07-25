Скончалась акушер-гинеколог Мукаддас Дехканова

Фото из интернета. Мукаддас Дехканова

Сегодня после продолжительной болезни ушла из жизни акушер-гинеколог Мукаддас Дехканова. Об этом сообщили ее коллеги.

Мукаддас Дехканова успешно окончила школу с золотой медалью, затем, в 1984 году, — Кыргызский государственный медицинский институт с красным дипломом. После окончания вуза обучалась в аспирантуре в Ленинграде.

«Мукаддас Жамалдиновна сумела добиться карьерного успеха благодаря трудолюбию, преданности работе, профессионализму. В Сузакском родильном доме работала заведующей родильным отделением больницы вплоть до 2002-го. С 2002 года до последних дней работала в Джалал-Абадском областном центре репродукции», — рассказали коллеги.

«Среди коллег пользовалась большим уважением и авторитетом. На работе ее ценили как грамотного, отзывчивого врача. Она всегда была готова прийти на помощь, нередко выручала своих коллег, никогда не боялась взяться за тяжелую работу, брать на себя ответственность за свои действия и их результаты. Всегда отличалась своей гуманностью, начитанностью, добротой, искренностью, смелостью. Была большим профессионалом своего дела и сильным духом человеком. Мы всегда будем скучать и помнить о вас», — говорится в сообщении.