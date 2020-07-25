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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

От пневмонии скончался начальник УКС мэрии Бишкека Александр Воротников

Фото мэрии Бишкека. Александр Александрович Воротников скончался от пневмонии

Пневмония оборвала жизнь Александра Воротникова. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

Александр Воротников — целая эпоха городского строительства. Он отдал почти всю жизнь столичному управлению капитального строительства, за 33 года пройдя путь от инженера по техническому надзору до начальника УКС мэрии Бишкека.

«Сан Саныч обладал огромным авторитетом, он был признанным профессионалом своего дела, чему свидетельствовали многочисленные благодарности, правительственные награды, но, главное, спроектированные и построенные при его участии и под его руководством объекты, начиная от южных микрорайонов и заканчивая центральной площадью страны Ала-Тоо. В последние месяцы он занимался проектированием крупных сооружений, школ и детских садов, до последнего оставаясь на посту, отдавая всего себя любимому делу и работая на благо бишкекчан», — рассказали в муниципалитете.

В январе 2021-го Александру Александровичу Воротникову исполнилось бы 70 лет.

Столичная мэрия выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/160734/
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