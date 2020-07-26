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Общество

Минюст возобновляет услугу по регистрации залога

С 27 июля 2020 года возобновляется предоставление услуг, оказываемых управлением регистрации юридических лиц и залогов Минюста и Чуй-Бишкекским управлением юстиции. Об этом сообщили в ведомстве.

По его данным, возобновляется деятельность по предоставлению услуг регистрации, перерегистрации, регистрации прекращения деятельности юридических лиц, филиалов (представительств) и регистрации залогов движимого имущества.

При этом, учитывая действующую эпидемиологическую ситуацию в стране, Министерство юстиции во избежание массового скопления граждан, а также в целях соблюдения санитарных требований в условиях пандемии COVID-19 рекомендует обращаться по вопросам регистрации, перерегистрации и регистрации прекращения деятельности юридических лиц, филиалов (представительств), а также регистрации залогов движимого имущества в случае крайней необходимости.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/160727/
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