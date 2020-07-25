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Общество

ГНС: Поставщики пытаются оформить счета-фактуры на ликвидированные фирмы

В Государственной налоговой службе ответили на жалобы предпринимателей на электронные счета-фактуры (ЭСФ).

В ведомстве отметили, что налогоплательщикам, оформляющим большое количество счетов-фактур, нужно было время для подготовки своих учетных бухгалтерских систем на переход к электронным счетам. Поэтому срок перехода на полномасштабное применение ЭСФ переносился дважды: с 1 января на 1 апреля и далее в связи с эпидемиологической ситуацией в стране — на 1 июля 2020-го.

«Налоговые органы на местах призывали предпринимателей, которые должны перейти на обязательное применение электронных счетов-фактур, подключиться к пилотному проекту и на практике научиться пользоваться системой. Это делали добросовестные компании. Однако просьба была проигнорирована рядом других фирм, в связи с чем, по нашему мнению, и могли возникнуть определенные проблемы при заполнении ЭСФ», — прокомментировали ситуацию 24.kg в ГНС.

При этом фискалы подчеркивают, что доработка информационной системы «Электронный счет-фактура» в Налоговой службе не прекращалась ни на один день. С апреля этого года было приостановлено проведение еженедельных встреч с инициативными представителями бизнес-сообщества, затем мероприятия возобновились в начале июня.

После запуска информационной системы во всех налоговых органах страны были созданы чаты в мессенджерах WhatsApp и Telegram с участием налогоплательщиков. В них ГНС проводит ежедневный мониторинг трудностей, с которыми сталкиваются налогоплательщики.

«Бывали случаи, когда представитель компании по ошибке подключался к группе другого района. А администратор просил участника удалиться или сам его удалял, чтобы налогоплательщик мог подключиться именно к своей группе для получения конкретной помощи в заполнении электронных счетов-фактур», — пояснили в ведомстве.

При работе с информационной системой электронных счетов-фактур поставщики пытаются оформить их по адресам ликвидированных несколько лет назад налогоплательщиков.

Налоговая служба 

Но информационная система видит такие действия в онлайн-режиме и не пропускает подобные документы. Кроме этого, выявляются случаи, когда поставщики регистрируют налогоплательщиков Кыргызстана в справочнике клиентов-нерезидентов. В результате их контрагенты не могут получить ЭСФ, выставленные в их адрес. Подобные действия вызывают трудности как у добросовестного бизнеса, применяющего информационную систему электронных счетов-фактур, так и у ГНС.

«Несмотря на это, налоговые органы продолжают работу по реализации конструктивных и обоснованных предложений по повышению удобства информационной системы ЭСФ, поступающих от инициативных налогоплательщиков, проводят онлайн-вебинары и усиленную разъяснительную работу во всех регионах нашей республики», — заверили в Государственной налоговой службе.

Трудности, возникшие с внедрением данного проекта, отмечались в основном на начальных этапах работы новой системы.

По сведениям ГНС, сейчас нарушений не отмечается. На сегодня сформировано уже более 100 тысяч электронных счетов-фактур.

Кроме того, на сайте ведомства размещена вся необходимая информация для обучения работе с ЭСФ. Эти материалы помогают многим компаниям оперативно освоить новые требования.

«Налоговая служба всегда открыта для обращений налогоплательщиков и проведения необходимых разъяснительных работ и консультаций», — заключили в ГНС.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/160681/
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