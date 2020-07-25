Дети, застрявшие в аэропорту Стамбула, прилетят в Кыргызстан 29 июля

Дети из Кыргызстана, застрявшие в аэропорту Стамбула, вылетят домой чартерным рейсом 29 июля. Об этом сообщил департамент информации МИД.

Ранее в социальных сетях распространили ролик: двое плачущих детей рассказали, что они голодные и не могут вылететь на родину.

По данным ведомства, выяснилось, что детей по доверенности сопровождали два кыргызстанца. При прохождении пограничного контроля было вынесено решение о наложении штрафа за нарушение визового режима на территории Турции. Их отправили оплатить штраф в отдел миграции на территории аэропорта. Кыргызстанцы заблудились и опоздали на рейс.

Сопровождающей детей гражданке разрешено оставаться в транзитной зоне до вылета следующего чартера в КР. Им предоставили в спецзоне жилье и обеспечивают питанием.

«Сотрудники Генконсульства Кыргызстана находятся с женщиной на постоянной телефонной связи», — проинформировали в МИД.