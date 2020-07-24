20:22
USD 76.50
EUR 88.66
RUB 1.08
Общество

Внимание: в некоторых домах Бишкека временно не будет горячей воды (адреса)

В некоторых домах Бишкека временно не будет горячей воды. Об этом сообщили в ОАО «Бишкектеплосеть».

По его данным, причина ограничения подачи — ремонтные работы на тепловой магистрали «Запад-1».

Воды не будет 27-31 июля по следующим адресам:

  • проспект Шабдана Баатыра, 97, 99;
  • проспект Чуй, 26, 52, 105, 107, 111, 113, 115, 115а, 117, 119, 121, 123, 123/5, 125;
  • улица Герцена, 95а;
  • улица Суюмбаева, 18, 80;
  • улица Гоголя, 109, 111, 113;
  • детсады № 100, 178, 124;
  • поликлиника № 8;
  • здание Свердловской районной администрации.

ОАО «Бишкектеплосеть» приносит свои извинения за причиненные неудобства.

По вопросам отключения можно обращаться по телефонам: 0312365719 (дежурный инженер Центрального района) и 0312611169 (центр поддержки потребителей).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/160648/
просмотров: 175
Версия для печати
Материалы по теме
Отключение горячей воды. Бишкектеплосеть рекомендует провести профилактику
Горячую воду в Бишкеке планируют отключить 1 июня
Некоторые районы Бишкека завтра останутся без холодной и горячей воды
В некоторых районах Бишкека отключат горячую воду
В Бишкеке горячей воды в мае не было, а квитанции об оплате приходят
Должников за горячую воду и отопление подключат в последнюю очередь
В некоторых районах Бишкека горячую воду дадут только 14 июня. Проводят газ
Хорошая новость. Подключение горячей воды в Бишкеке начнется 4 июня
Бишкек готовится к подключению горячей воды
Из-за отключения горячей воды в Бишкеке резко упало давление подачи холодной
Популярные новости
Выборы-2020. Какая из&nbsp;топ-15 партий наиболее известна? Опрос Выборы-2020. Какая из топ-15 партий наиболее известна? Опрос
Коронавирус и&nbsp;пневмония в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения Коронавирус и пневмония в Кыргызстане. Число больных и карта распространения
Кыргызстан занял первое место в&nbsp;мире по&nbsp;количеству смертей от&nbsp;COVID-19 Кыргызстан занял первое место в мире по количеству смертей от COVID-19
В&nbsp;КР&nbsp;за&nbsp;сутки выявлено 611 случаев COVID-19 и&nbsp;пневмонии. Всего&nbsp;&mdash; 27&nbsp;143 В КР за сутки выявлено 611 случаев COVID-19 и пневмонии. Всего — 27 143
Бизнес
Дыши, мой Кыргызстан! Сотрудники MegaCom записали клип в&nbsp;благодарность медикам Дыши, мой Кыргызстан! Сотрудники MegaCom записали клип в благодарность медикам
30&nbsp;магазинов O!Store дарят вам скидку 30&nbsp;процентов на&nbsp;аксессуары 30 магазинов O!Store дарят вам скидку 30 процентов на аксессуары
Позитивный материал. Moody&rsquo;s дало &laquo;стабильный&raquo; прогноз &laquo;Бакай Банку&raquo; Позитивный материал. Moody’s дало «стабильный» прогноз «Бакай Банку»
Клексан, цефепим, СИЗ и&nbsp;другие медикаменты на&nbsp;2&nbsp;миллиона сомов от&nbsp;CapstroyKG Клексан, цефепим, СИЗ и другие медикаменты на 2 миллиона сомов от CapstroyKG
24 июля, пятница
20:16
Внимание: в некоторых домах Бишкека временно не будет горячей воды (адреса) Внимание: в некоторых домах Бишкека временно не будет г...
20:02
В городе Ош подросток попрошайничает, чтобы купить лекарства больной матери
19:53
В Бишкеке сбили двоих несовершеннолетних
19:45
Европейский союз запустил программу по борьбе с COVID-19 в Центральной Азии
19:30
Цифра дня. 7,1 миллиарда сомов донорских денег потратили на зарплаты бюджетников