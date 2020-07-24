Внимание: в некоторых домах Бишкека временно не будет горячей воды (адреса)

В некоторых домах Бишкека временно не будет горячей воды. Об этом сообщили в ОАО «Бишкектеплосеть».
По его данным, причина ограничения подачи — ремонтные работы на тепловой магистрали «Запад-1».
Воды не будет 27-31 июля по следующим адресам:
- проспект Шабдана Баатыра, 97, 99;
- проспект Чуй, 26, 52, 105, 107, 111, 113, 115, 115а, 117, 119, 121, 123, 123/5, 125;
- улица Герцена, 95а;
- улица Суюмбаева, 18, 80;
- улица Гоголя, 109, 111, 113;
- детсады № 100, 178, 124;
- поликлиника № 8;
- здание Свердловской районной администрации.
ОАО «Бишкектеплосеть» приносит свои извинения за причиненные неудобства.
По вопросам отключения можно обращаться по телефонам: 0312365719 (дежурный инженер Центрального района) и 0312611169 (центр поддержки потребителей).