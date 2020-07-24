Внимание: в некоторых домах Бишкека временно не будет горячей воды (адреса)

В некоторых домах Бишкека временно не будет горячей воды. Об этом сообщили в ОАО «Бишкектеплосеть».

По его данным, причина ограничения подачи — ремонтные работы на тепловой магистрали «Запад-1».

Воды не будет 27-31 июля по следующим адресам: проспект Шабдана Баатыра, 97, 99;

проспект Чуй, 26, 52, 105, 107, 111, 113, 115, 115а, 117, 119, 121, 123, 123/5, 125;

улица Герцена, 95а;

улица Суюмбаева, 18, 80;

улица Гоголя, 109, 111, 113;

детсады № 100, 178, 124;

поликлиника № 8;

здание Свердловской районной администрации.

ОАО «Бишкектеплосеть» приносит свои извинения за причиненные неудобства.

По вопросам отключения можно обращаться по телефонам: 0312365719 (дежурный инженер Центрального района) и 0312611169 (центр поддержки потребителей).