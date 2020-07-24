Выборы-2020. Международные наблюдатели провели онлайн-встречу с журналистами

Сотрудники Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ/ОБСЕ) провели онлайн-встречу с журналистами Кыргызстана в рамках миссии по оценке потребностей в проведении наблюдения за выборами кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша.

Эксперты организации оценивают предвыборную обстановку и подготовку к избирательной кампании. Они проводят встречи с представителями госорганов, политических партий, СМИ, гражданского общества и международных организаций.

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В частности, международные наблюдатели интересовались у журналистов, с какими проблемами они сталкиваются во время избирательных кампаний, существуют ли ограничения в доступе к информации, свободе слова.

Отмечено, что по итогам встреч БДИПЧ/ОБСЕ опубликует отчет о ходе подготовки к выборам различных участников избирательного процесса и предоставит рекомендации о проведении международного наблюдения за выборами и его возможном формате. Он будет готов через 14 дней.

Напомним, что агитация начинается с 4 сентября. До 20 августа политорганизациям необходимо провести съезды и составить списки кандидатов в депутаты. Они должны быть сформированы с соблюдением требований квотирования.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.