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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 26 июля облачно, возможен дождь. Температура воздуха ожидается +34 градуса. День уменьшился до 14 часов 41 минуты.

Отключения света, газа, воды

  • 9.00-18.00 — отрезки улиц Раззакова, Киевской, Орозбекова.

Перекрытые дороги

  • отрезок улицы Толстого от улицы 7 Апреля до улицы Достоевского; Подробнее
  • отрезок западной стороны улицы 7 Апреля перед пересечением с улицей Ахунбаева. Подробнее
  • отрезок улицы Токтогула между улицами Орозбекова и Панфилова. Подробнее

У кого намечается той

Талайбек Масабиров

Родился 26 июля 1966 года в селе Ленин Жолу Ошской области. Депутат Жогорку Кенеша.

Алтынбек Торутаев

Родился 26 июля 1977 года. Председатель Государственной таможенной службы.

Памятные даты

Первое обвинение в компьютерном мошенничестве

В 1989 году 24-летнему американскому студенту Роберту Моррису предъявили обвинение в создании и запуске компьютерного вируса. Он стал первым создателем вируса, подвергнутым уголовному преследованию.

Червь Роберта Морриса подбирал пароли к учетным записям. Эта атака привела к масштабному заражению всей сети ARPANET.

B 1990-м его приговорили к трем годам пробации (осужденный освобождается от наказания при условии хорошего поведения; применяется к несовершеннолетним правонарушителям и совершившим преступление впервые), к 400 часам общественных работ и оштрафовали на $10 тысяч.

Люди, которые меняли мир

Родился живописец Владимир Буторин

Родился 26 июля 1937 года в селе Старо-Юрьево Воронежской области. Монументалист. Живописец. Заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики. С 1974-го — член Союза художников СССР.

Участник республиканских, всесоюзных и международных выставок. В начале творческого пути работал в республиканских издательствах как оформитель и иллюстратор книг. С 1970-х годов — в монументальной и станковой живописи. Сделал декоративные росписи в фойе домов культуры в разных уголках республики.

Над сюжетно-тематическими композициями работал почти без натуры, добиваясь образности, композиционной и живописной выразительности. Работал также и в жанре портрета. Особенно Владимиру Буторину удались портреты детей, отличающиеся светлым настроением, добротой, тонкой живописностью.

Куда сходить

  • «Галерея М» приглашает на онлайн-выставку Халиды Шимовой. Подробнее
  • в арт-баре «Чемодан Зусмановича» проходит благотворительная выставка.

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/160590/
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